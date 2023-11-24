其中一項來自QuantCube Technology根據互聯網招聘信息編制的就業指標，顯示自7月以來，該指數仍比去年同期水平低逾40%。

QuantCube行政總裁Thanh-Long Huynh稱，數據表明「內地的就業市場目前嚴重疲軟，且沒有顯示出近期復蘇的跡象」。

經濟學家指出，官方失業率的一些缺陷限制了其反映整體勞動力市場狀況的能力：該數據僅涵蓋城鎮地區，可能遺漏了一些農民工。恒生銀行中國首席經濟學家Dan Wang表示，「就業不充分已成為中國面臨的一個切實問題，也是一個新問題」，她舉例說，有些人只能去從事兼職，有些農民工離開城市返回農村地區找工作。

另一數據，龍洲經訊基於中國官方採購經理人指數(PMI)編制的另一項就業市場指標在整個第三季度都為負值，並在10月進一步惡化。龍洲經訊消費者分析師Ernan Cui表示，相比以前失業率處於類似低位時，當前的核心CPI仍然非常低迷，這強化了就業形勢比失業率所示水平要糟的結論；「信心在2023年初重新開放時略有回升，但隨後回落，表明居民對經濟和就業前景仍然非常沒把握」。

第三個數據是上海財經大學發布的一項上海居民調查，該調查的就業狀況指數今年首次出現收縮，而勞動力市場的疲軟也拖累了第三季度消費者信心。

報道指，官方數據與另類數據的分歧，折射出了經濟學家對中國統計局公佈的失業率未能反映整體情況的擔憂。這些數據還表明消費者信心的疲軟根深蒂固，可能加劇通縮壓力，並顯示出經濟增長面臨一大挑戰。