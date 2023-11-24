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恒指低開139點 周大福跌7.9% 小米跌2% 科指跌0.7% 10天線升穿100天線

恒指今早低開139點或0.78%，報17771點，大市成交金額11億元；國指今早低開40點或0.66%，報6130點。恒生科技指數開市報4085點，跌0.77%。金融、非必需消費品、信息技術、能源股推低大市。上升股份比例為5.02%，下跌為5.49%，無升跌為89.47%。

匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）拖累大市。騰訊（0700）、新奧（2688）、海底撈（6862）貢獻恒指較多。

藍籌10隻升，56隻下跌，14隻無升跌。新奧（2688）升0.43%，報58.7元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌7.97%，報11.08元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，18隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）開市報32.5元，升2.36%；跌幅最大的是小米（1810）開市報15.12元，跌2.07%。

恒指續高於10天線(17711.82點)。科指10天線(4043.57點)升穿100天線(4040.71點)，續高於250天線(4069.62點)。

電盈（0008）據報擬以10億美元出售光纖業務股份。開市報3.94元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，本間高爾夫（6858）無成交，報3.23元。華住集團－Ｓ（1179）開市報29元，跌1.02%。文化傳信（0343）開市報0.325元，無升跌。怡邦行控股（0599）無成交，報0.15元。雅各臣科研製藥（2633）無成交，報0.63元。卓珈控股（1827）無成交，報1.45元。完美醫療（1830）無成交，報3.9元。翠華控股（1314）無成交，報0.193元。

泛海系三公司齊發盈警。泛海集團（0129）無成交，報0.495元。滙漢控股（0214）無成交，報0.45元。泛海酒店（0292）無成交，報0.092元。

東風（0489）減持Stellantis持股套現近80億元。開市報3.73元，無升跌。

東方企控（0018）半年盈利跌64%，不派中期息。見52周低0.53元，開市報0.53元，跌1.85%。

博雅互動（0434）第三季收入升6%，純利升逾一倍。無成交，報0.57元。

國泰（0293）10月載客量升逾3倍，料全年錄得盈利。開市報8.11元，跌0.37%。

震雄集團（0057）中期盈利跌33%，息3仙。無成交，報1.5元。

周大福（1929）中期多賺36.4%，息0.25元。周大福珠寶料下半財年內地同店銷售可恢復增長。周大福珠寶鄭志恒：分工清楚為公司好，家族不和「無咁嘅事」。周大福珠寶委德勤前合伙人任獨董，鄭志恒及鄭志雯卸可持續發展委員會職務。開市報11.08元，跌7.97%。新世界發展（0017）開市報13.22元，跌0.75%。

迪生創建（0113）中期多賺41.5%，息0.1元。開市報4.28元，升1.42%。

寶光實業（0084）中期轉蝕2994萬，續不派息。無成交，報0.069元。

趁股價大升93%，黃光裕減持6億股國美（0493）。開市報0.06元，升5.26%。

友和集團（2347）中期盈利升9倍，續不派息。無成交，報0.69元。

破頂股表現

破頂股包括，東陽光長江藥業（1558）創52周高，見9.36元，開市報9.36元，升1.08%。

破底股方面

16隻股份創52周低，其中十隻包括，東方（0018）低見0.53元，開市報0.53元，跌1.85%；東方企控集團（0018）低見0.53元，開市報0.53元，跌1.85%；嘉濤（香港）控股（2189）低見0.58元，開市報0.58元，跌3.33%。

異動股

上升異動股，包括，曠逸國際（1683）開市報0.13元，升13.04%；水發興業能源（0750）開市報0.465元，升12.05%；中國環境資源（1130）開市報0.056元，升12%；新世紀集團（0234）開市報0.047元，升9.3%；海納星空科技（8297）開市報0.25元，升8.7%；上坤地產（6900）開市報0.059元，升7.27%；大唐潼金（8299）開市報0.175元，升6.06%；天譽置業（0059）開市報0.019元，升5.56%；國美零售（0493）開市報0.06元，升5.26%；世紀睿科（1450）開市報1.31元，升4.8%；恩典生命科技（2112）開市報0.335元，升4.69%。

下跌異動股，包括，VICON HOLDINGS（3878）開市報0.125元，跌13.19%；周大福（1929）開市報11.08元，跌7.97%；時代集團控股（1023）開市報0.82元，跌7.87%；日贏控股（1741）開市報0.93元，跌6.06%；中升（0881）開市報19.18元，跌4.58%；華邦科技（3638）開市報0.236元，跌4.45%；ATLINKS（8043）開市報0.173元，跌4.42%。

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