恒指今早低開139點或0.78%，報17771點，大市成交金額11億元；國指今早低開40點或0.66%，報6130點。恒生科技指數開市報4085點，跌0.77%。金融、非必需消費品、信息技術、能源股推低大市。上升股份比例為5.02%，下跌為5.49%，無升跌為89.47%。