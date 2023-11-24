moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息個別發展 3個月期續升 隔夜、半年、一年期回落

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升6日，升1.22點子至5.37941%，是9月29日後最高，當日報5.39661%。對上一次連升6日是9月13日，當日拆息報4.96839%。

港元現報7.7966元升值23點子，曾貶值最多8點子，報7.7997元，亦曾升值最多24點子，報7.7965元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.01點子至5.07048%；1星期HIBOR升7.02點子至5.28202%，是9月29日後最高；2星期HIBOR升3.63點子至5.28649%，是9月29日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.45點子至5.64167%，是2001年1月3日後最高；6個月期HIBOR跌1.76點子至5.61137%；12個月期HIBOR跌4.86點子至5.58054%。

美元指數現報103.84貶值0.08點或0.08%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45737%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1102%，連續4日收窄，利差是10月02日後最窄，當日差距為-0.0419%。

對上一次連續4日收窄，是9月27日，當日利差報-0.0682%。

其他報道

巴克萊擬裁員最多2000人

友邦：短期科學基礎減量目標獲得SBTi驗證

小米華為手機「雙十一」期間銷量據報雙位數增長 蘋果跌4%

上海證券報：民營房企更需要融資政策呵護和支持

摩通：內銀向內房提供無抵押貸款 恐帶來信用風險

A股開市偏軟 人行今淨投放3120億

鄭州銀行追討6.4億人幣金融借款合同糾紛案獲法院受理

恒指低開139點 周大福跌7.9% 小米跌2% 科指跌0.7% 10天線升穿100天線

電盈據報擬以10億美元出售光纖業務股份

非官方數據顯示 內地就業市場嚴重疲軟 沒有顯示出復蘇跡象

東方甄選向母公司新東方配股 籌16.3億

港股ADR跌279點 夜期低水53點 華住、完美醫療、翠華等業績

美股休市 歐股上升 德國DAX升0.2% 法國CAC升0.2%

北水增持國美 減持碧桂園

 