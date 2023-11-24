港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升6日，升1.22點子至5.37941%，是9月29日後最高，當日報5.39661%。對上一次連升6日是9月13日，當日拆息報4.96839%。
港元現報7.7966元升值23點子，曾貶值最多8點子，報7.7997元，亦曾升值最多24點子，報7.7965元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.01點子至5.07048%；1星期HIBOR升7.02點子至5.28202%，是9月29日後最高；2星期HIBOR升3.63點子至5.28649%，是9月29日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.45點子至5.64167%，是2001年1月3日後最高；6個月期HIBOR跌1.76點子至5.61137%；12個月期HIBOR跌4.86點子至5.58054%。
美元指數現報103.84貶值0.08點或0.08%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45737%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1102%，連續4日收窄，利差是10月02日後最窄，當日差距為-0.0419%。
對上一次連續4日收窄，是9月27日，當日利差報-0.0682%。
其他報道
恒指低開139點 周大福跌7.9% 小米跌2% 科指跌0.7% 10天線升穿100天線
港股ADR跌279點 夜期低水53點 華住、完美醫療、翠華等業績
美股休市 歐股上升 德國DAX升0.2% 法國CAC升0.2%