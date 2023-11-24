港元現報7.7966元升值23點子，曾貶值最多8點子，報7.7997元，亦曾升值最多24點子，報7.7965元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.01點子至5.07048%；1星期HIBOR升7.02點子至5.28202%，是9月29日後最高；2星期HIBOR升3.63點子至5.28649%，是9月29日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.45點子至5.64167%，是2001年1月3日後最高；6個月期HIBOR跌1.76點子至5.61137%；12個月期HIBOR跌4.86點子至5.58054%。

美元指數現報103.84貶值0.08點或0.08%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45737%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1102%，連續4日收窄，利差是10月02日後最窄，當日差距為-0.0419%。

對上一次連續4日收窄，是9月27日，當日利差報-0.0682%。

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