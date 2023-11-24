恒指今早低開139點，高位跌139點，低位跌305點，高低波幅166點。金融、通訊服務、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為15.51%，下跌為32.78%，無升跌為51.69%。

恒指半日跌247點或1.38%，報17663點，大市成交金額413億元；國指跌95點或1.55%，報6075點。恒生科技指數收報4050點，跌1.61%。

藍籌股成交金額138.97億元，佔大市成交33.64%；科指成份股成交金額74.62億元，佔大市成交18.06%；國指成份股成交金額118.94億元，佔大市成交28.79%。

24隻雙櫃台股，總成交0.39億元人民幣，相當於約0.42億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少19.69%，至69.29億元，佔大市成交16.77%。牛熊證成交金額21.06億元，減少42.98%；窩輪成交金額48.22億元，減少2.24%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。中移動（0941）、創科實業（0669）、攜程（9961）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，72隻下跌，3隻無升跌。攜程（9961）升1.08%，收報279.8元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌9.47%，收報10.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是攜程（9961）收報279.8元，升1.08%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報10.48元，跌4.38%。

恒指跌穿10天線(17700.96點)，下試50天線(17593.61點)。科指10天線(4040.12點)今早曾升穿100天線(4040.37點)，半日指數跌穿250天線(4069.49點)，曾跌穿10天、100天線。

北水南下合計淨流入22.84億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出72.49億元人民幣，終止連續1日流入

友邦（1299）：短期科學基礎減量目標獲得SBTi驗證。收報72元，跌1.97%。

小米（1810）華為手機「雙十一」期間銷量據報雙位數增長 蘋果跌4%。收報15.06元，跌2.46%。

摩通：內銀向內房提供無抵押貸款 恐帶來信用風險。建行（0939）收報4.58元，跌1.29%。工商銀行（1398）收報3.8元，跌1.3%。中海外（0688）收報15.4元，跌1.16%。內房方面，龍湖（0960）收報15.28元，跌2.05%。華潤置地（1109）收報30.45元，跌2.25%。旭輝（0884）收報0.38元，跌5%。碧桂園（2007）收報0.98元，跌6.67%。恒大（3333）收報0.275元，無升跌。

鄭州銀行（6196）追討6.4億人幣金融借款合同糾紛案獲法院受理。平上市低位0.85元，收報0.87元，無升跌。

東方甄選（1797）向母公司新東方配股 籌16.3億。東方甄選收報31.7元，跌0.16%。新東方（9901）收報57.05元，跌0.78%。

電盈（0008）據報擬以10億美元出售光纖業務股份。收報3.99元，升1.27%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，本間高爾夫（6858）收報3.23元，無升跌。華住集團－Ｓ（1179）收報28.85元，跌1.54%。文化傳信（0343）收報0.325元，無升跌。怡邦行控股（0599）收報0.15元，無升跌。雅各臣科研製藥（2633）收報0.64元，升1.59%。卓珈控股（1827）收報1.45元，無升跌。完美醫療（1830）收報3.89元，跌0.26%。翠華控股（1314）收報0.19元，跌1.55%。

泛海系三公司齊發盈警。泛海集團（0129）收報0.44元，跌11.11%。滙漢控股（0214）收報0.45元，無升跌。泛海酒店（0292）收報0.092元，無升跌。

東風（0489）減持Stellantis持股套現近80億元。收報3.7元，跌0.8%。

東方企控（0018）半年盈利跌64%，不派中期息。見52周低0.5元，收報0.5元，跌7.41%。

博雅互動（0434）第三季收入升6%，純利升逾一倍。收報0.57元，無升跌。

國泰（0293）10月載客量升逾3倍，料全年錄得盈利。收報8.16元，升0.25%。

震雄集團（0057）中期盈利跌33%，息3仙。收報1.46元，跌2.67%。

周大福（1929）中期多賺36.4%，息0.25元。周大福珠寶料下半財年內地同店銷售可恢復增長。周大福珠寶鄭志恒：分工清楚為公司好，家族不和「無咁嘅事」。周大福珠寶委德勤前合伙人任獨董，鄭志恒及鄭志雯卸可持續發展委員會職務。收報10.9元，跌9.47%。新世界發展（0017）收報13.24元，跌0.6%。

迪生創建（0113）中期多賺41.5%，息0.1元。收報4.32元，升2.37%。

寶光實業（0084）中期轉蝕2994萬，續不派息。收報0.069元，無升跌。

趁股價大升93%，黃光裕減持6億股國美（0493）。收報0.06元，升5.26%。

友和集團（2347）中期盈利升9倍，續不派息。收報0.69元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，達力普控股（1921）創上市新高，見5.13元，收報5.1元，升0.39%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8569.25元，收報8567.7元，升0.06%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1090.7元，收報1090.25元，升0.04%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見10.35元，收報10.35元，升0.49%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見67.46元，收報67.46元，升0.45%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見541.5元，收報541.5元，升0.01%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見109.8元，收報109.8元，升0.09%；南戈壁（1878）創52周高，見1.73元，收報1.67元，升21.01%；ASIA COMM HOLD（0104）創52周高，見0.265元，收報0.25元，升4.6%；德昌電機控股（0179）創52周高，見12.6元，收報12.16元，跌1.78%；易生活控股（0223）創52周高，見0.255元，收報0.245元，升23.12%；海通國際（0665）創52周高，見1.49元，收報1.49元，無升跌；泰昇集團（0687）創52周高，見0.42元，收報0.405元，跌2.41%；中電光谷（0798）創52周高，見0.45元，收報0.44元，跌1.12%；瑞慈醫療（1526）創52周高，見1.16元，收報1.16元，升1.75%；東陽光長江藥業（1558）創52周高，見9.76元，收報9.7元，升4.75%；濟豐包裝（1820）創52周高，見6.31元，收報6.31元，無升跌。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，融信服務（2207）低見0.39元，收報0.39元，跌1.27%；鈞濠集團（0115）低見0.102元，收報0.135元，跌10%；木薯資源（0841）低見0.138元，收報0.14元，跌5.41%；中國鐵鈦（0893）低見0.052元，收報0.052元，跌7.14%；中國環保能源（0986）低見0.031元，收報0.035元，升6.06%；星星集團（1560）低見0.24元，收報0.25元，跌1.96%；大洋集團（1991）低見0.102元，收報0.111元，跌11.9%；瑞麗醫美（2135）低見0.091元，收報0.093元，跌2.11%；麥迪衛康（2159）低見0.55元，收報0.56元，跌5.08%；靛藍星（8373）低見0.069元，收報0.073元，無升跌。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，東方（0018）低見0.5元，收報0.5元，跌7.41%；潤啤（0291）低見38.4元，收報38.45元，跌3.39%；華潤啤酒（0291）低見38.4元，收報38.45元，跌3.39%；BOSSINI INT'L（0592）低見0.18元，收報0.186元，跌1.06%；亞洲水泥（0743）低見2.28元，收報2.4元，升1.69%；東方企控集團（0018）低見0.5元，收報0.5元，跌7.41%；青島啤酒股份（0168）低見53.7元，收報53.7元，跌2.36%；賽晶科技（0580）低見1.35元，收報1.36元，跌4.9%；亞洲水泥（中國）（0743）低見2.28元，收報2.4元，升1.69%；上海証大（0755）低見0.012元，收報0.012元，跌7.69%。

異動股

上升異動股，包括，億達中國（3639）收報0.255元，升54.55%；官醞控股（8513）收報0.08元，升35.59%；志道國際（1220）收報0.047元，升30.56%；RAFFLESINTERIOR（1376）收報0.465元，升25.68%；易生活控股（0223）創52周高，見0.255元，收報0.245元，升23.12%；南戈壁（1878）創52周高，見1.73元，收報1.67元，升21.01%；中薇金融（0245）收報0.025元，升19.05%；國茂控股（8428）創52周高，見1.86元，收報1.75元，升18.24%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.039元，升18.18%；加幂科技（8198）收報0.28元，升16.67%。

下跌異動股，包括，瑞鑫國際集團（0724）收報0.16元，跌23.81%；御德國際控股（8048）收報0.047元，跌18.97%；盛洋投資（0174）收報0.3元，跌18.92%；光榮控股（9998）收報0.134元，跌18.79%；卡撒天嬌（2223）收報0.285元，跌18.57%；升華蘭德（8106）收報0.043元，跌17.31%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.118元，跌16.31%；天泓文創（8500）收報0.495元，跌14.66%；瑞威資管（1835）見52周低1.2元，收報1.2元，跌14.29%；惠生國際（1340）收報0.032元，跌13.51%；QPL INT'L（0243）收報0.185元，跌13.15%。

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