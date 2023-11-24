陳錦堃承認盲目簽署並發出11份涉及9間私人公司的核數師報告， 並在執業審核前向公會提供虛假及/或具誤導性資料。此外， 在審核期間，該事務所在整個質素監控制度及審計項目層面均被發現 有多項缺失。因此，該局發現他未能遵守多項專業標準，構成《 會計及財務匯報局條例》的專業方不當行為。

另外，由於陳錦堃就某文件作出重要陳述，而他明知有關陳述為虛假 或不相信該陳述為真實，故構成會財局條例的專業不當行為。他又犯下多項嚴重過失，顯然未達到專業會計師應有的標準， 故會財局對他予以譴責、處以罰款30萬元，並命令他永久不得獲發執業證書，及繳付調查的費用及開支合 計約2.55萬元。

會財局紀律處分部主管梁惠珊表示，專業會計師盲目簽署核數師報告 的行為令人憂慮，這構成會計專業人士的嚴重瀆職。 以任何方式提供虛假及/或具誤導性的資料企圖削弱規管監督， 屬非常嚴重不當行為。

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