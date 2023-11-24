美股昨日休市，但港股ADR跌279點，港股今早亦跟隨低開，而美債息亞股時段回升，拖累科技股向下。而市場對於內地持續出手救樓市所採的措施有憂慮，摩通認為，昨傳出讓內銀向內房提供無抵押貸款，將為銀行帶來風險，拖累內地一眾金融股向下，內房雖獲該行看好，但亦難逃一跌。非官方數據顯示內地未見復蘇跡象，不同公司均以低價吸客，有傳比亞迪（1211）多款車型降價，拖累股價曾跌最多6.2%，見3個月最大跌幅及新低，一眾車股亦跟跌，但在消費股當中，跌幅最大的藍籌則是周大福（1929），績後曾跌最多11.13%，見1年最大跌幅，低見10.7元，亦為1個月低。南水北上轉流出，1個月最多，北水轉流入87億，則是兩周最多。全周計，3大指數均上升，連升第二周。盈富（2800）成交較上日多0.84%，升至166億元，佔大市成交18%。
恒指今早低開139點，高位跌139點，低位跌365點，高低波幅226點。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為21.09%，下跌為39.84%，無升跌為39.06%。
恒指收市跌351點或1.96%，報17559點，大市成交金額881億元，較上日減少9.81%，近兩日最少；國指跌129點或2.1%，報6041點。恒生科技指數收報4024點，跌2.24%。
藍籌股成交金額319.32億元，佔大市成交36.24%；科指成份股成交金額178.93億元，佔大市成交20.3%；國指成份股成交金額274.83億元，佔大市成交31.19%。
24隻雙櫃台股，總成交0.58億元人民幣，相當於約0.63億港元，佔大市成交的0.07%。
窩輪及牛熊證成交金額減少7.77%，至79.57億元，佔大市成交9.02%。牛熊證成交金額27.07億元，減少26.73%；窩輪成交金額52.5億元，增加6.42%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。國藥（1099）、東方海外（0316）、華潤萬象生活（1209）貢獻恒指較多。
藍籌1隻升，79隻下跌，0隻無升跌。國藥（1099）升0.3%，收報20元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌10.8%，收報10.74元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是攜程（9961）收報276元，跌0.29%；跌幅最大的是閱文（0772）收報28.4元，跌5.33%。
恒指跌穿10天線(17690.59點)、20天線(17567.05點)、50天線(17591.54點)。科指跌穿10天線(4037.52點)、100天線(4040.11點)、250天線(4069.38點)。
北水南下合計淨流入87.27億元，終止單日流出，淨流入金額是11月7日95.67億元後最多。南水北上合計淨流出61.96億元人民幣，終止單日流入，是10月19日後最多，當日流出117億。
恒指本周累升0.6%或105點，連升第2周，對上一次連升2周，是11月3日；本周表現最佳的是龍湖（0960），累升19.09%，其次為碧桂園服務（6098）及百度 （9888），分別升16.95%及14.2%。而表現最差的是周大福（1929），累跌7.25%，其次為比亞迪（1211）及小米（1810），分別跌7.25%及6.47%。
國指本周累升1.12%或66點，連升第2周，對上一次連升2周，是11月3日；本周表現最佳的是龍湖集團（0960），累升19.09%，其次為百度（9888）及小鵬（9868），分別升14.2%及10.9%。而表現最差的是比亞迪（1211），累跌6.47%，其次為小米（1810）及舜宇（2382），分別跌5.9%及4.78%。
科指本周累升1.12%或44點，連升2周，對上一次連升2周，是11月3日；本周表現最佳的是百度（9888），累升14.2%，其次為小鵬（9868）及東方甄選（1797），分別升10.9%及10.12%。而表現最差的是金山軟件（3888），累跌10.98%，其次為小米（1810）及舜宇（2382），分別跌5.9%及4.78%。
傳比亞迪（1211）多款車型減價。收報228.4元，跌5.54%。吉利（0175）收報9.17元，跌3.78%。小鵬（9868）收報72.25元，跌0.69%。理想汽車（2015）收報161.1元，跌2.13%；蔚來（9866）收報58.2元，跌4.59%；零跑（9863）收報39.05元，升4.69%。
傳阿里巴巴（9988）旗下淘寶今年將不舉辦「雙12」 改為「年終好價節」。收報76.2元，跌1.36%。
雅各臣（2633）半年多賺13% 中期息2.5仙。收報0.66元，升4.76%。
友邦（1299）：短期科學基礎減量目標獲得SBTi驗證。收報71.4元，跌2.79%。
小米（1810）華為手機「雙十一」期間銷量據報雙位數增長 蘋果跌4%。收報15元，跌2.85%。
摩通：內銀向內房提供無抵押貸款 恐帶來信用風險。建行（0939）收報4.56元，跌1.72%。工商銀行（1398）收報3.79元，跌1.56%。
內房方面，中海外（0688）收報15.32元，跌1.67%。龍湖（0960）收報15.22元，跌2.44%。華潤置地（1109）收報30.25元，跌2.89%。旭輝（0884）收報0.395元，跌1.25%。碧桂園（2007）收報0.97元，跌7.62%。恒大（3333）收報0.27元，跌1.82%。
鄭州銀行（6196）追討6.4億人幣金融借款合同糾紛案獲法院受理。平上市低位0.85元，收報0.87元，無升跌。
東方甄選（1797）向母公司新東方配股 籌16.3億。東方甄選收報31.55元，跌0.63%。新東方（9901）收報56.8元，跌1.22%。
電盈（0008）據報擬以10億美元出售光纖業務股份。收報4.01元，升1.78%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，本間高爾夫（6858）收報3.25元，升0.62%。華住集團－Ｓ（1179）收報28.55元，跌2.56%。文化傳信（0343）收報0.305元，跌6.15%。怡邦行控股（0599）收報0.148元，跌1.33%。卓珈控股（1827）收報1.45元，無升跌。完美醫療（1830）收報3.93元，升0.77%。翠華控股（1314）收報0.192元，跌0.52%。
泛海系三公司齊發盈警。泛海集團（0129）收報0.48元，跌3.03%。滙漢控股（0214）收報0.45元，無升跌。泛海酒店（0292）收報0.092元，無升跌。
東風（0489）減持Stellantis持股套現近80億元。收報3.68元，跌1.34%。
東方企控（0018）半年盈利跌64%，不派中期息。見52周低0.495元，收報0.495元，跌8.33%。
博雅互動（0434）第三季收入升6%，純利升逾一倍。收報0.58元，升1.75%。
國泰（0293）10月載客量升逾3倍，料全年錄得盈利。收報8.15元，升0.12%。
震雄集團（0057）中期盈利跌33%，息3仙。收報1.47元，跌2%。
周大福（1929）中期多賺36.4%，息0.25元。周大福珠寶料下半財年內地同店銷售可恢復增長。周大福珠寶鄭志恒：分工清楚為公司好，家族不和「無咁嘅事」。周大福珠寶委德勤前合伙人任獨董，鄭志恒及鄭志雯卸可持續發展委員會職務。收報10.74元，跌10.8%。
新世界發展（0017）收報13.18元，跌1.05%。
迪生創建（0113）中期多賺41.5%，息0.1元。收報4.4元，升4.27%。
寶光實業（0084）中期轉蝕2994萬，續不派息。收報0.069元，無升跌。
趁股價大升93%，黃光裕減持6億股國美（0493）。收報0.058元，升1.75%。
友和集團（2347）中期盈利升9倍，續不派息。收報0.69元，無升跌。
破頂股包括，達力普控股（1921）創上市新高，見5.15元，收報5.15元，升1.38%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8569.25元，收報8564.65元，升0.03%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1090.7元，收報1090.35元，升0.05%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見10.35元，收報10.34元，升0.39%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見67.46元，收報67.32元，升0.24%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1098.4元，收報1098.4元，升0.05%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見541.5元，收報541.5元，升0.01%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見109.8元，收報109.75元，升0.05%；南戈壁（1878）創52周高，見1.73元，收報1.61元，升16.67%；ASIA COMM HOLD（0104）創52周高，見0.28元，收報0.27元，升12.97%；德昌電機控股（0179）創52周高，見12.6元，收報12.18元，跌1.62%；中國投資開發（0204）創52周高，見0.95元，收報0.95元，升18.75%；易生活控股（0223）創52周高，見0.255元，收報0.2元，升0.5%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；海通國際（0665）創52周高，見1.49元，收報1.49元，無升跌；泰昇集團（0687）創52周高，見0.42元，收報0.415元，無升跌；中電光谷（0798）創52周高，見0.45元，收報0.445元，無升跌；瑞慈醫療（1526）創52周高，見1.2元，收報1.2元，升5.26%。
20隻股份創上市新低，其中十隻包括，融信服務（2207）低見0.355元，收報0.355元，跌10.13%；智富資源投資（0007）低見0.078元，收報0.083元，升1.22%；鈞濠集團（0115）低見0.102元，收報0.121元，跌19.33%；富陽（0352）低見0.116元，收報0.137元，無升跌；木薯資源（0841）低見0.138元，收報0.14元，跌5.41%；貝森金融（0888）低見0.035元，收報0.035元，跌10.26%；中國鐵鈦（0893）低見0.052元，收報0.055元，跌1.79%；中國環保能源（0986）低見0.031元，收報0.038元，升15.15%；星星集團（1560）低見0.24元，收報0.241元，跌5.49%；大洋集團（1991）低見0.102元，收報0.144元，升14.29%。
44隻股份創52周低，其中十隻包括，東方（0018）低見0.495元，收報0.495元，跌8.33%；嘉華國際（0173）低見1.96元，收報1.96元，跌2.97%；潤啤（0291）低見38.05元，收報38.1元，跌4.27%；華潤啤酒（0291）低見38.05元，收報38.1元，跌4.27%；BOSSINI INT'L（0592）低見0.18元，收報0.184元，跌2.13%；亞洲水泥（0743）低見2.28元，收報2.39元，升1.27%；東方企控集團（0018）低見0.495元，收報0.495元，跌8.33%；青島啤酒股份（0168）低見53.5元，收報53.6元，跌2.55%；天德地產（0266）低見2.4元，收報2.4元，無升跌；太興置業（0277）低見2.788元，收報2.788元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，億達中國（3639）收報0.255元，升54.55%；RAFFLESINTERIOR（1376）收報0.52元，升40.54%；聲揚集團（8163）收報0.16元，升40.35%；中薇金融（0245）收報0.028元，升33.33%；官醞控股（8513）收報0.075元，升27.12%；國茂控股（8428）創52周高，見1.98元，收報1.84元，升24.32%；朝威控股（8059）收報0.021元，升23.53%；久融控股（2358）收報0.023元，升21.05%；萬勵達（8482）收報0.1元，升19.05%。
下跌異動股，包括，景聯集團（1751）收報0.395元，跌20.2%；鈞濠集團（0115）創上市新低，見0.102元，收報0.121元，跌19.33%；綠色經濟（1315）收報0.116元，跌17.73%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.014元，跌17.65%；西王置業（2088）收報0.067元，跌17.28%；瑞鑫國際集團（0724）收報0.175元，跌16.67%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.119元，跌15.6%；御德國際控股（8048）收報0.049元，跌15.52%；天泓文創（8500）收報0.495元，跌14.66%；麥迪森控股（8057）創上市新低，見0.132元，收報0.132元，跌14.29%。
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