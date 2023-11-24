該集團收益下跌11.6%，至約132億日圓， 因全球經濟形勢及世界若干地區放緩， 高爾夫行業亦面臨市場競爭加劇以及參與度及消費者消費心態調整。 毛利率減少0.6個百分點至52.1%，因原材料價格上漲、 貨幣下行壓力及存貨撥備政策收緊，除稅前溢利減少2.5% 至約36.4億日圓。

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