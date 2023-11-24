是次亦為屈臣氏集團首次與本港大學簽署全面的合作備忘錄，雙方希望能發掘年輕一代的潛能，讓學生透過實戰機會，將課堂所學的理論及知識應用於實際工作環境，為零售業培育更多管理人才。

屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，「作為全球最大的國際保健美容零售商，屈臣氏集團深信年輕人是我們的未來，他們不但極具潛力，還充滿活力及創造力，因此集團一直以積極培育下一代為己任。去年，集團更承諾在 2030 年前，為全球年輕人提供 20萬個就業機會，以及500萬小時培訓，讓年輕人有機會發展事業，迎接未來挑戰。透過是次合作，集團希望為恒生大學各級別的學生帶來更多學習及實踐機會，讓他們更深入認識零售業，發展才能，裝備他們成為未來的零售業領袖」。

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