這次納入是繼港交所與印尼證券交易所於7月簽署合作備忘錄之後的 新合作，港交所上市主管伍潔鏇表示，印尼證券交易所是許多印尼國 有企業以及東南亞地區創新型企業的集資地，涵蓋科技、 消費以及醫療健康行業。這次納入將支持香港印尼兩地潛在跨境上市 安排，為印尼企業提供接觸更廣泛的區域和全球投資者的機會，也將 進一步豐富港交所的產品生態圈。

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