文章日期：2023年11月24日 17:09
港交所（00388）全資附屬公司香港聯合交易所宣布，已將印尼證券交易所納入其認可證券交易所名單，在該交易所主板市場上市的公司可以在香港申請第二上市。港交所名單上原有16間海外證券交易所，最新增加印尼證券交易所，令成員増至17間。
這次納入是繼港交所與印尼證券交易所於7月簽署合作備忘錄之後的新合作，港交所上市主管伍潔鏇表示，印尼證券交易所是許多印尼國有企業以及東南亞地區創新型企業的集資地，涵蓋科技、消費以及醫療健康行業。這次納入將支持香港印尼兩地潛在跨境上市安排，為印尼企業提供接觸更廣泛的區域和全球投資者的機會，也將進一步豐富港交所的產品生態圈。
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