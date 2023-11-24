moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

國泰料明年招聘5000人 內航公司運力恢復將影響客運收益率

國泰航空（0293）財務總裁沈碧嘉（Rebecca Sharpe）於分析員會議上指，今年國泰預計招聘約4000人，較去年增加兩成，計劃明年再增加約5000人。她續稱，國泰及其子公司上半年的強勁表現將持續到下半年，料全年將實現綜合溢利，為2019年以來首次錄得全年盈利，不過預計聯屬公司，應指國航（0753），全年仍錄得虧損。

被問到內地航空公司逐漸恢復國際直航航線，會否令國泰客運收益率有所下降，國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，隨內地航空公司直航運力提升，將影響國泰收益率，但指公司還有東南亞地區的客流，強調會調整價格及相關措施應對。

航空產業供應鏈斷裂、求過於供等問題以致現時機票票價水漲船高，劉凱詩稱，全球航空公司均面對成本上升問題，但公司正努力提升運力令票價正常化。

國泰至今年6月底止流動現金及備用貸款額達289億元，高於2019年底止的200億元，沈碧嘉指，隨國泰贖回97.5億元優先股，資金水平將低於疫情前。至於債務浮息及定息比例，國泰6月底止分別為56%及44%，去年底為57%及43%。

至於燃油對沖方面，國泰第三季為30%燃油訂立對沖合約，第四季則為25%，而明年全年大約20%。其中明年首季燃油對沖合約履約價格為83美元，其後回落。

其他報道

港交所納入印尼主板公司來港第二上市

皓天財經發盈警 料中期稅後溢利少於500萬元

屈臣氏集團首次與恒生大學簽署合作備忘錄 培育新一代

全日沽空金額增28% 比率29%創4個月高 盈富沽空比率77%創兩個月高

本間高爾夫中期盈利升8% 派息1.5日圓

完美醫療半年多賺一成至1.66億 中期息連特別息14.2仙

證監會：香港擬推出中國國債期貨 港交所將公布細節

內銀內房內需股跌 恒指收市跌351點 全周仍升105點 北水流入兩周最多

【有片：投資王道】王弼：｢本土偏好｣不一定明智 可留意台日股

李家超：歡迎美企等全球投資者 樂見中美元首會晤

會計師陳錦堃嚴重失當 會財局首度永久不發執業證書

傳淘寶今年將不舉辦「雙12」 改為「年終好價節」

新加坡金管局公布虛幣服務監管措施 禁提供融資交易

輝達將為中國設計的AI晶片發布時間推遲至明年

朱鶴新擔任人行黨委委員、外管局黨組書記

長安汽車：入股華為車BU傳聞不實

Bowtie推2000萬元保險額人壽保

【有片：埋身擊】恒指波幅運行 突破18290點才重展升勢

半日沽空金額增32% 盈富沽空增1倍

雅各臣半年多賺13% 中期息2.5仙

內銀內房向下 恒指半日跌247點 周大福跌9% 曾見1年最大跌幅

通關效應兼供應商同意「免找數」 冠忠料中期扭虧賺1900萬

A股下跌 南水流出72億 上證跌0.4%

港元拆息個別發展 3個月期續升 隔夜、半年、一年期回落