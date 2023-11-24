國泰航空（0293）財務總裁沈碧嘉（Rebecca Sharpe）於分析員會議上指，今年國泰預計招聘約4000人，較去年增加兩成，計劃明年再增加約5000人。她續稱，國泰及其子公司上半年的強勁表現將持續到下半年，料全年將實現綜合溢利，為2019年以來首次錄得全年盈利，不過預計聯屬公司，應指國航（0753），全年仍錄得虧損。
被問到內地航空公司逐漸恢復國際直航航線，會否令國泰客運收益率有所下降，國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，隨內地航空公司直航運力提升，將影響國泰收益率，但指公司還有東南亞地區的客流，強調會調整價格及相關措施應對。
航空產業供應鏈斷裂、求過於供等問題以致現時機票票價水漲船高，劉凱詩稱，全球航空公司均面對成本上升問題，但公司正努力提升運力令票價正常化。
國泰至今年6月底止流動現金及備用貸款額達289億元，高於2019年底止的200億元，沈碧嘉指，隨國泰贖回97.5億元優先股，資金水平將低於疫情前。至於債務浮息及定息比例，國泰6月底止分別為56%及44%，去年底為57%及43%。
至於燃油對沖方面，國泰第三季為30%燃油訂立對沖合約，第四季則為25%，而明年全年大約20%。其中明年首季燃油對沖合約履約價格為83美元，其後回落。
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