余偉文指，當局希望透過金融科技便利市民生活，例如優化跨境支付，另外當局創建一個新世代的金融數據基建平台，幫助中小企更容易獲得融資。

對於新興市場經濟，余偉文指他們與先進經濟體的利率周期步伐不一，引致資本流動現象，加上經濟增長、通脹和匯率等問題，需要國際間合作處理。在複雜宏觀經濟環境下，他們認為彼此要保持冷靜，擁抱改變並深化合作，在應對挑戰的同時也可共創新機遇。他又指，亞洲會在三個方面對全球經濟作出貢獻，包括繼續成為全球經濟的增長引擎，不但是中國、印度，還有東盟地區，以及在氣候轉型上擔當重要角色，和推動數碼創新。

金管局與國際結算銀行將於下周在港舉辦高級別會議，余偉文指兩方向來合作緊密，他曾出席25年前BIS亞太區代表辦事處在香港成立的開幕典禮，由於金管局及BIS亞太區辦事處坐落同一座辦公大樓，所以雙方的同事經常都會碰面，合作無間。

余偉文又提及，自1998年首次到BIS總部巴塞爾以來，已經到訪接近100次，巴塞爾委員會對他別具意義，除了BIS提供了一個自由的交流平台，讓央行行長分享對觀點與看法，是珍貴的交流機會，他多年來也在BIS不同的活動中吸收了豐富的知識、重大得著和經驗。