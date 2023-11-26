強積金可扣稅自願性供款（Tax-deductible Voluntary Contributions (TVC)）自2019年推出，目的是透過稅務誘因，鼓勵打工仔女額外供強積金，先儲未來錢，壯大退休儲備，為退休生活的開支作更充足準備。劉麥嘉軒說，打工仔女越早作自願性供款，滾存時間越長，複息效應的威力就越大。她舉例指，假設一位計劃成員由22歲踏入職場開始，每個月撥出1500元自願性供款，假設平均每年的投資淨回報為3.5%，到65歲退休時，估計累積產生的強積金接近180萬元，但若在40歲時才開始每月供同等金額，退休時的自願性供款累積只接近72萬元，較22歲開始少約108萬元，這清楚說明愈早做額外強積金自願性供款的好處。

TVC推出四年多以來， 帳戶數目每年穩步上升，至今年9月30日，TVC帳戶數目約7萬個，比去年同期上升一成，相對三年前2020年9月高出67%。由TVC推出至2023年9月，TVC總供款額達92億元。

劉麥嘉軒亦提到，僱主在加強僱員退休保障方面亦擔當重要角色。由今年年初至9月底，在強積金650億的總供款額中，153億為自願性供款（約24%），當中僱主自願性供款部分佔78%。而整體自願性供款金額，自2004年開始數據統計首9個月的17億元，增加8倍至2023年首9個月的153億元。