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長汽華為成立合營公司發展智能汽車系統方案業務

長安汽車（深：000625）發公告指，與華為已簽署《投資合作備忘錄》，華為與長汽擬成立一家從事汽車智能系統，以及部件解決方案研發、設計、生產、銷售和服務的合資公司。而長汽及其關聯方，擬出資獲取該合資公司不超過四成的股權，長汽指，比例具體股權比例、出資金額及期限由雙方另行商議。

公告提到，雙方計劃於備忘錄簽署日後半年內，簽署最終交易文件，包括股權購買協議、股東協議、公司章程以及最終交易文件項下定義，其他與本次交易相關的文件；公告亦指，相關合作事項尚需進一步洽談，將根據相關事項的進展情况履行審批程序，並會及時履行信息披露義務。

公告指，華為將設立該公司，其業務範圍包括汽車智能駕駛解決方案、汽車智能座艙、智能汽車數字平台、智能車雲、AR-HUD 與智能車燈等，並將專用於公司業務範圍內的相關技術、資產和人員注入至其公司內，而具體業務範圍及裝載方案，將在最終交易文件中進行確定。

早於上周五，長汽發言人曾就入股華為智慧汽車解決方案業務的傳言，作出澄清。內媒《第一財經》報道，市傳長汽入股華為智慧汽車解決方案業務，長安汽車戰略規劃部門負責人表示，長安汽車與華為已建立戰略合作，雙方在阿維塔、深藍汽車上均有深度合作，但網絡流傳信息與事實不符。