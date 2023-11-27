美股向上，港股ADR升96點或0.55%，報17656點，即月恒指夜期升79點，報17670點，夜期高水111點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.05%，折合報324.59元；阿里巴巴（9988）升0.32%，折合報76.44元；美團（3690）升0.87%，折合報110.05元；匯控（0005）升1.23%，折合報60.18元；建行（0939）跌0.22%，折合報4.55元。
多間公司最快今日公布業績，包括，澳至尊（2031）、賓仕國際（1705）、波司登（3998）、耀才證券金融（1428）、中國燃氣（0384）、DYNAM，JAPAN（6889）、蒙古能源（0276）等。
吉利（0175）旗下極氪第三季經營虧損按年收窄26%。
新奧能源（2688）提前贖回票據獲超購，將上限提高至2億美元。
聯通（0762）公布陳忠岳出任中國聯通集團董事長。
康寧傑瑞（9966）上周二股價瀉兩成，稱不涉內幕交易。
撇除一次性收益，翠華（1314）中期業績扭虧爲盈。
結好控股（0064）中期純利升逾2倍，派息0.5仙。
外電：阿里巴巴（9988）旗下阿里雲任命三名新管理層以重拾增長。
華南城（1668）料中期虧損約6億元。
比亞迪（1211）新一輪減價，「王朝系列」現金優惠最多1萬元人幣。
虎視傳媒（1163）：計劃在HashKey Exchange開戶 擴大業務布局。
合富輝煌（0733）料最多1.3億元應收貸款較難收回。
國泰（0293）料明年招聘5000人，內航公司運力恢復將影響客運收益率。
港交所（0388）納入印尼主板公司來港第二上市。證監會：香港擬推出中國國債期貨，港交所將公布細節。
「Ken Sir」呂宇健增持HMVOD（8103）至15.36%。
皓天財經（1260）發盈警，料中期稅後溢利少於500萬元。
本間高爾夫（6858）中期盈利升8%，派息1.5日圓。
完美醫療（1830）半年多賺一成至1.66億，中期息連特別息14.2仙。
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