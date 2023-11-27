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恒指高開118點 科指升0.97%上試250天線

恒指今早高開118點或0.68%，報17677點，大市成交金額11億元；國指今早高開48點或0.81%，報6089點。恒生科技指數開市報4063點，升0.97%。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為9.9%，下跌為2.92%，無升跌為87.17%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、美團（3690）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、中銀香港（2388）、農夫山泉（9633）拖累大市。

藍籌63隻升，7隻下跌，10隻無升跌。新奧（2688）升0.43%，報58.7元，是升幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，5隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）開市報40.3元，升2.81%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）開市報20.15元，跌1.23%。

恒指上試10天線(17715.72點)。科指升穿10天線(4045.76點)、100天線(4040.2點)，上試250天線(4069.62點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，澳至尊（2031）無成交，報0.244元。賓仕國際（1705）無成交，報0.31元。波司登（3998）開市報3.1元，升0.32%。耀才證券金融（1428）無成交，報1.43元。中國燃氣（0384）開市報7.4元，無升跌。DYNAM JAPAN（6889）無成交，報4.39元。蒙古能源（0276）無成交，報0.495元。

吉利（0175）旗下極氪第三季經營虧損按年收窄26%。開市報9.27元，升1.09%。

新奧能源（2688）提前贖回票據獲超購，將上限提高至2億美元。開市報57.75元，升1.32%。

聯通（0762）公布陳忠岳出任中國聯通集團董事長。開市報5.13元，升1.18%。

康寧傑瑞（9966）上周二股價瀉兩成，稱不涉內幕交易。開市報6.88元，升2.53%。

撇除一次性收益，翠華（1314）中期業績扭虧爲盈。無成交，報0.192元。

結好控股（0064）中期純利升逾2倍，派息0.5仙。無成交，報0.145元。

外電：阿里巴巴（9988）旗下阿里雲任命三名新管理層以重拾增長。開市報75.95元，跌0.33%。

華南城（1668）料中期虧損約6億元。開市報0.4元，跌1.23%。

比亞迪（1211）新一輪減價，「王朝系列」現金優惠最多1萬元人幣。開市報228.6元，升0.09%。

虎視傳媒（1163）：計劃在HashKey Exchange開戶 擴大業務布局。無成交，報0.199元。

合富輝煌（0733）料最多1.3億元應收貸款較難收回。開市報1.34元，跌0.74%。

國泰（0293）料明年招聘5000人，內航公司運力恢復將影響客運收益率。開市報8.14元，跌0.12%。

港交所（0388）納入印尼主板公司來港第二上市。證監會：香港擬推出中國國債期貨，港交所將公布細節。開市報288.2元，升0.21%。

「Ken Sir」呂宇健增持HMVOD（8103）至15.36%。無成交，報1.26元。

皓天財經（1260）發盈警，料中期稅後溢利少於500萬元。無成交，報0.185元。

本間高爾夫（6858）中期盈利升8%，派息1.5日圓。開市報3.24元，跌0.31%。

完美醫療（1830）半年多賺一成至1.66億，中期息連特別息14.2仙。開市報3.89元，跌1.02%。

破頂股表現

破頂股包括，新東方（9901）創52周高，見57.8元，開市報57.8元，升1.76%；中國投資開發（0204）創52周高，見0.95元，開市報0.95元，無升跌；旭日企業（0393）創52周高，見0.85元，開市報0.85元，升1.19%；海通國際（0665）創52周高，見1.49元，開市報1.49元，無升跌；中電光谷（0798）創52周高，見0.45元，開市報0.45元，升1.12%；中糧包裝（0906）創52周高，見6.64元，開市報6.64元，升0.61%；東陽光長江藥業（1558）創52周高，見10.14元，開市報10.14元，升0.8%；南旋控股（1982）創52周高，見0.56元，開市報0.56元，升13.13%；VESYNC（2148）創52周高，見5.6元，開市報5.6元，升0.72%；新東方－Ｓ（9901）創52周高，見57.8元，開市報57.8元，升1.76%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括中食民安（8283）低見0.08元，開市報0.08元，跌2.44%。

異動股

上升異動股，包括，國家聯合資源（0254）開市報0.094元，升14.63%；南旋控股（1982）創52周高，見0.56元，開市報0.56元，升13.13%；裕承科金（0279）開市報0.036元，升12.5%；灣區發展（0737）開市報1.49元，升10.37%；ＬＦＧ投資控股（3938）開市報0.172元，升9.55%；電訊首科（3997）開市報0.45元，升8.43%；WANG ON GROUP（1222）開市報0.045元，升7.14%；國美零售（0493）開市報0.062元，升6.9%；納尼亞集團（8607）開市報0.055元，升5.77%；天譽置業（0059）開市報0.019元，升5.56%；中國宏光（8646）開市報0.295元，升5.36%。

下跌異動股，包括，開拓藥業－Ｂ（9939）開市報2.89元，跌14.75%；立高控股（8472）開市報0.77元，跌10.47%；申港控股（8631）開市報0.054元，跌10%；自然美（0157）開市報0.47元，跌6%；百利達集團控股（8179）開市報0.065元，跌4.41%；佳兆業（1638）開市報0.197元，跌4.37%；權威金融（0397）開市報0.122元，跌3.17%；翰森製藥（3692）開市報14.32元，跌3.11%。

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