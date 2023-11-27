恒指今早高開118點或0.68%，報17677點，大市成交金額11億元；國指今早高開48點或0.81%，報6089點。恒生科技指數開市報4063點，升0.97%。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為9.9%，下跌為2.92%，無升跌為87.17%。