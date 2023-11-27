國家統計局工業司統計師於衛寧解讀指，10月份，宏觀政策效果持續顯現，工業生產穩定成長，工業企業營收加速回升，獲利延續恢復向好態勢。三大門類利潤均有回升，超七成產業利潤改善。整體看，1—10月份工業企業獲利持續恢復向好。

解讀全文如下。

10月份，宏觀政策效果持續顯現，工業生產穩定成長，工業企業營收加快回升，利潤延續恢復向好態勢，企業效益狀況呈現以下主要特徵：

工業企業獲利連續3個月維持正成長。1—10月份，全國規模以上工業企業獲利年減7.8%，降幅較1—9月收窄1.2個百分點，今年3月份以來利潤降幅逐月收窄。其中，10月規上工業企業獲利年增2.7%，連續3個月實現正成長，工業企業效益持續改善。

工業企業累計營收轉為成長。工業生產穩定成長，產品銷售率連續4個月維持在97.0%以上，帶動企業營收持續改善。1—10月份，規上工業企業營業收入年增0.3%，由1—9月份較去年同期持平轉為成長。其中，10月規上工業企業營業收入年增2.5%，成長速度較9月加速1.3個百分點，連續4個月回升。

三大門類利潤均有回升，超七成產業利潤改善。1—10月份，礦業、製造業利潤年減幅較1—9月份分別收窄0.2、1.6個百分點，電力熱力瓦斯及水生產及供應業利潤年增40.0%，增速加快1.3個百分點。1—10月份，在41個工業大類行業中，有30個行業利潤增速較1—9月加快或降幅收窄、由降轉增，利潤回升面達73.2%。

原料、消費品產業利潤持續改善。隨著下游需求不斷恢復，原物料產業產品價格整體回升，營收成長加快，利潤持續改善。1—10月份，原物料製造業利潤年減幅較1—9月收窄4.8個百分點。其中，10月份原物料製造業獲利成長22.9%，持續維持較快成長，對規上工業獲利成長貢獻最大。受惠於擴內需促消費政策效果持續顯現，消費市場逐步回暖，消費品產業獲利持續恢復。1—10月份，消費品製造業利潤降幅較1—9月收窄0.8個百分點。其中，10月消費品製造業獲利成長2.2%，連續3個月成長。

裝備製造業獲利持續成長。今年以來，製造業高端化、智慧化、綠色化深入推進，裝備製造業持續發展壯大。1—10月份，裝備製造業利潤年增1.1%，持續維持增勢，成長高於規上工業平均8.9個百分點。裝備製造業利潤佔規上工業的比重為35.1%，較去年增加3.1個百分點。分產業來看，電氣機械、鐵路船舶航太運輸設備、通用設備產業利潤均達到兩位數成長，分別成長20.8%、19.1%、10.4%；汽車產業獲利成長0.5%，成長速度較1—9月份加快0.4個百分點。

電氣水產業利潤持續保持較快成長。1—10月份，電力、熱力、瓦斯及水生產及供應業利潤較去年同期成長40.0%，其中10月份獲利成長50.3%，年初以來持續維持快速成長態勢。分產業來看，1—10月份電力熱力、瓦斯、水生產及供應業利潤分別成長50.1%、8.0%、8.8%。

不同類型企業利潤均有改善。隨著各項助企惠企政策落實落細，經營主體活力不斷增強。1—10月份，規上工業企業中，國營控股、私營、外商及港澳台商投資企業利潤年減幅較1—9月份分別收窄1.6、1.3及0.3個百分點；大、中、小型企業利潤降幅分別收窄1.0、1.2和1.9個百分點。

企業單位成本持續下降，營業收入利潤率穩中有升。企業營收持續改善，規模經濟不斷增強，協助企業單位成本下降、利潤率提高。10月份，規上工業企業每百元營業收入中的成本為84.58元，年減0.27元，連續4個月年減；營業收入利潤率為6.19%，較去年同期增加0.01個百分點，連續3個月年比提高。

整體看，1—10月份工業企業獲利持續恢復向好。下階段，要繼續深入貫徹黨中央、國務院決策部署，有效發揮金融資源促進科技創新、先進製造、綠色發展和中小微企業作用，著力擴大國內需求，激發經營主體活力，推進傳統產業改造升級，培育壯大新興產業，塑造工業經濟發展新優勢，推動工業經濟高品質發展。

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