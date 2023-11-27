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周小川：內地九成交易以數碼支付 推數碼貨幣與人民幣國際化無關

中國人民銀行前行長周小川在金管局與國際結算銀行（BIS）高級別會議歡迎晚宴上致辭，被問及內地持續推進數碼貨幣，會否有助加速人民幣國際化，他認為兩者關係不大，內地直接推出的數碼貨幣用於零售交易，金額較小，而人民幣國際化則推動在貿易、投資，以人民幣作為儲備貨幣。

人民銀行與香港金管局，泰國央行、阿聯酋央行和BIS近年一同進行在批發層面，於跨境支付及外匯交易結算應用央行數碼貨幣。周小川指不少央行都在探索跨境支付，他認為問題不在於技術，而是在於貨幣兌換性、貨幣能否自由兌換，發展中國家或不願意使用其他國家的貨幣，周小川認為下一步可以研究以特別提款權貨幣籃子，或其他合成貨幣來解決問題。

周小川亦提及，有人認為由商業銀行提供的電子貨幣，不及央行發行的數碼貨幣安全，不過指銀行受高度監管，在銀行內的貨幣幾乎和央行數碼貨幣安全，如矽谷銀行破產僅為少數案例。有去中心化支付論者指，中心化支付在私隱保護上較差，不過周小川指在中心化支付，官方機構可以在支付系統出現問題時作出修正，例如賬戶內貨幣被偷，或被重覆收費時作出糾正。

周小川表示，目前內地已有九成零售交易以電子化進行，下一步內地將加強各支付系統的互通性，商戶已可自行選擇使用不同第三方支付機構，另外內地會提高數碼貨幣的安全、加密和私隱保障，政府亦要求支付服務商要利用其數據進行其他金融服務，需要取得牌照，以確保與其他機構公平競爭，以上工作按計劃進行，已在最後階段。

新冠疫後，不少外國人指在內地難以使用電子支付，周小川指外國人較難使用與銀行賬戶綁定的電子錢包，國內商戶缺乏動力接受Visa和MasterCard，傳統商戶也有小部分不再接受，他認為可以與發卡機構一同解決。