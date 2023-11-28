美債息回落，10年期曾見2個月低，債息倒掛擴闊，美股向下。經濟學家預測美國核心通脹回落速度將慢於預期，而美國SOFR期權市場至少一位交易員正在為明年聯儲局降息至多250基點部署倉位。交易員將關注有關假日購物季的最新消息，而未來幾天的新出爐經濟數據也將幫助他們判斷股市和債市本月的漲勢是否能延續到12月。
道瓊斯工業平均指數收跌56點，跌幅0.17%，報35333點。標普500指數收跌8點，跌幅0.2%，報4550點。納斯達克綜合指數收跌9點，或0.07%，報14241點。
聯合健康跌0.64%，報543.59美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累23點，而微軟升0.31%，報378.61元，貢獻道指7點。
科技股方面，蘋果收市報189.79元，跌0.09%，谷歌母公司Alphabet收市報136.41元，跌0.2%，亞馬遜收市報147.73元，升0.67%，Facebook收市報334.7元，跌1.04%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.35%，報458點。德國DAX指數收跌0.4%，報15966點；法國CAC 40指數跌0.38%，報7265點；英國富時100指數收跌0.37%，報7460點。
納斯達克中國金龍指數收跌1.58%，報6563點。
美國2年期債息曾跌最多1.35%，是11月16日後最大跌幅，當日跌幅為1.99%。低見4.8816厘，是11月22日4.8419厘後最低。收市報4.888厘，是11月21日後收市新低，當日報4.8723厘。
美國10年期債息曾跌最多1.96%，是11月16日後最大跌幅，當日跌幅為2.24%。低見4.3788厘，是11月22日4.3615厘後最低。收市報4.3866厘，是9月19日後收市新低，當日報4.3586厘。
美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至52.618基點，是9月28日53.194基點後最低。收市報50.364基點，是9月27日後收市最闊，當日報53.207基點。
美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至103.319基點，是11月22日105.241基點後最闊。收市報103.257基點，是9月22日後收市新低，當日報106.627基點。
道指曾跌最多0.31%，是11月21日後最大跌幅，當日跌幅為0.32%。低見35280.57點，是11月22日35155.8點後最低。收市報35333.47點，是11月22日後收市新低，當日報35273.03點。
標指曾跌最多0.29%，是11月21日後最大跌幅，當日跌幅為0.48%。低見4546.32點，是11月22日4545.05點後最低。收市報4550.43點，是11月21日後收市新低，當日報4538.19點。
納指曾跌最多0.32%，是11月24日後最大跌幅，當日跌幅為0.36%。低見14205.24點，是11月21日14146.31點後最低。收市報14241.02點，是11月21日後收市新低，當日報14199.98點。連跌2日，累計跌24.84點，對上一次連跌2日是10月26日。