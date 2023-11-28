道瓊斯工業平均指數收跌56點，跌幅0.17%，報35333點。標普500指數收跌8點，跌幅0.2%，報4550點。納斯達克綜合指數收跌9點，或0.07%，報14241點。

聯合健康跌0.64%，報543.59美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累23點，而微軟升0.31%，報378.61元，貢獻道指7點。

科技股方面，蘋果收市報189.79元，跌0.09%，谷歌母公司Alphabet收市報136.41元，跌0.2%，亞馬遜收市報147.73元，升0.67%，Facebook收市報334.7元，跌1.04%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.35%，報458點。德國DAX指數收跌0.4%，報15966點；法國CAC 40指數跌0.38%，報7265點；英國富時100指數收跌0.37%，報7460點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.58%，報6563點。

美國2年期債息曾跌最多1.35%，是11月16日後最大跌幅，當日跌幅為1.99%。低見4.8816厘，是11月22日4.8419厘後最低。收市報4.888厘，是11月21日後收市新低，當日報4.8723厘。

美國10年期債息曾跌最多1.96%，是11月16日後最大跌幅，當日跌幅為2.24%。低見4.3788厘，是11月22日4.3615厘後最低。收市報4.3866厘，是9月19日後收市新低，當日報4.3586厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至52.618基點，是9月28日53.194基點後最低。收市報50.364基點，是9月27日後收市最闊，當日報53.207基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至103.319基點，是11月22日105.241基點後最闊。收市報103.257基點，是9月22日後收市新低，當日報106.627基點。

道指曾跌最多0.31%，是11月21日後最大跌幅，當日跌幅為0.32%。低見35280.57點，是11月22日35155.8點後最低。收市報35333.47點，是11月22日後收市新低，當日報35273.03點。

標指曾跌最多0.29%，是11月21日後最大跌幅，當日跌幅為0.48%。低見4546.32點，是11月22日4545.05點後最低。收市報4550.43點，是11月21日後收市新低，當日報4538.19點。

納指曾跌最多0.32%，是11月24日後最大跌幅，當日跌幅為0.36%。低見14205.24點，是11月21日14146.31點後最低。收市報14241.02點，是11月21日後收市新低，當日報14199.98點。連跌2日，累計跌24.84點，對上一次連跌2日是10月26日。

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