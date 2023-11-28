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港股ADR跌47點 夜期低水8點 美團、L'OCCITANE、優品360等業績

美股向下，港股ADR跌47點或0.27%，報17511點，即月恒指夜期跌45點，報17517點，夜期低水8點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.22%，折合報322.09元；阿里巴巴（9988）跌0.8%，折合報75.49元；美團（3690）跌0.34%，折合報108.23元；匯控（0005）升0.5%，折合報60.15元；建行（0939）跌0.67%，折合報4.53元。

道期現升0.022%；標期現跌0.01%；納期現跌0.12%。日本東證指數現跌0.09%；韓國KOSPI指數現升0.53%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.73%。

VIX指數隔晚升1.84%或0.23點，報12.69點。

紐油現升0.49%或0.37美元，報75.23美元；布油現跌0.74%或0.59美元，報79.98美元；金價現升0.11%或2.41美元，報2016.54美元；LME 銅期貨隔晚跌0.76%或64.5美元，報8364美元。美國10年期債息現升0.08%或0.0038厘，報4.3904厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，美團（3690）、阿里健康（0241）、優品360（2360）、大家樂（0341）、L'OCCITANE（0973）、英皇國際（0163）、英皇娛樂酒店（0296）、富臨（1443）、冠忠巴士集團（0306）、華廈置業（0278）、中國旺旺（0151）等。

波司登（3998）中期賺9.18億元人幣按年升25%。

賓仕國際（1705）半年盈利跌15%，中期息維持2.5仙。

艾伯科技（2708）擬一供三，籌2.49億元。

澳至尊（2031）中期扭虧，賺1517萬。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲表示，阿里達摩院關閉量子實驗室。

DYNAM JAPAN（6889）半年盈利增58%，中期息2.5日圓。

康大食品（0834）：暫無法與主席方宇聯繫。

中國燃氣（0384）半年少賺44%，中期息增五成派0.15元。

GIC撈底李寧（2331）損手，急減持至5%以下。

耀才證券（1428）中期多賺31%，不派中期息。

電視廣播有限公司（0511）（TVB）擬合併J2台及財經體育資訊台炒200人，士多鄰住買合併亦炒百人。

 

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