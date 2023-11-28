恒指今早高開16點或0.1%，報17541點，大市成交金額21億元；國指今早高開7點或0.12%，報6032點。恒生科技指數開市報4035點，升0.1%。通訊服務、金融、信息技術股推動大市。上升股份比例為6.66%，下跌為3.7%，無升跌為89.62%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、美團（3690）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、京東（9618）拖累大市。
藍籌51隻升，14隻下跌，15隻無升跌。恒地（0012）升1.81%，報22.45元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌1.45%，報75元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股14隻升，10隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）開市報20.25元，升1.25%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報75元，跌1.45%。
恒指續低於10天線(17714.94點)、20天線(17594.43點)、50天線(17568.25點)。科指續低於10天線(4050.93點)、100天線(4039.49點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，美團（3690）開市報109.3元，升0.64%。阿里健康（0241）開市報4.68元，升0.65%。優品360（2360）無成交，報1.77元。大家樂（0341）無成交，報10.2元。L'OCCITANE（0973）開市報20.25元，無升跌。英皇國際（0163）無成交，報0.42元。英皇娛樂酒店（0296）無成交，報0.445元。富臨（1443）無成交，報0.228元。冠忠巴士集團（0306）無成交，報1.6元。華廈置業（0278）停牌。中國旺旺（0151）開市報4.66元，無升跌。
波司登（3998）中期賺9.18億元人幣按年升25%。開市報3.15元，升2.27%。
賓仕國際（1705）半年盈利跌15%，中期息維持2.5仙。無成交，報0.31元。
艾伯科技（2708）擬一供三，籌2.49億元。無成交，報0.149元。
澳至尊（2031）中期扭虧，賺1517萬。無成交，報0.245元。
阿里巴巴（9988）旗下阿里雲表示，阿里達摩院關閉量子實驗室。開市報75元，跌1.45%。
DYNAM JAPAN（6889）半年盈利增58%，中期息2.5日圓。無成交，報4.39元。
康大食品（0834）：暫無法與主席方宇聯繫。無成交，報0.249元。
中國燃氣（0384）半年少賺44%，中期息增五成派0.15元。開市報7.32元，跌2.14%。
GIC撈底李寧（2331）損手，急減持至5%以下。開市報22.05元，跌0.68%。
耀才證券（1428）中期多賺31%，不派中期息。開市報1.42元，無升跌。
電視廣播有限公司（0511）（TVB）擬合併J2台及財經體育資訊台炒200人，士多鄰住買合併亦炒百人。開市報3.75元，升8.07%。
破頂股包括，海通國際（0665）創52周高，見1.49元，開市報1.49元，無升跌；中國環境資源（1130）創52周高，見0.064元，開市報0.064元，升4.92%；香港潮商集團（2322）創52周高，見0.94元，開市報0.94元，無升跌；華新手袋國際控股（2683）創52周高，見0.37元，開市報0.37元，升8.82%；愛得威建設集團（6189）創52周高，見0.46元，開市報0.46元，無升跌；盛龍錦秀國際（8481）創52周高，見0.239元，開市報0.239元，升10.65%。
52周低包括，華南城（1668）低見0.385元，開市報0.385元，跌1.28%；資本策略地產（0497）低見0.1元，開市報0.1元，跌1.96%；億勝生物科技（1061）低見2.5元，開市報2.5元，跌2.34%。
異動股
上升異動股，包括，朗生醫藥（0503）開市報1.46元，升14.96%；亞博科技控股（8279）開市報0.208元，升14.92%；盛龍錦秀國際（8481）創52周高，見0.239元，開市報0.239元，升10.65%；志道國際（1220）開市報0.071元，升9.23%；華新手袋國際控股（2683）創52周高，見0.37元，開市報0.37元，升8.82%；電視廣播（0511）開市報3.75元，升8.07%；中國城市基礎設施（2349）開市報0.072元，升5.88%；天譽置業（0059）開市報0.019元，升5.56%；北森控股（9669）開市報3.6元，升5.26%；烯石電車新材料（6128）開市報0.42元，升5%。
下跌異動股，包括，正道集團（1188）開市報0.012元，跌7.69%；中國職業教育（1756）開市報0.62元，跌4.62%；國富創新（0290）開市報0.25元，跌3.85%；中國金石（1380）開市報0.275元，跌3.51%；中教控股（0839）開市報5.96元，跌3.4%；百利達集團控股（8179）開市報0.065元，跌2.99%；皇璽餐飲集團（8300）開市報0.15元，跌2.6%；寶尊電商－Ｗ（9991）開市報7.47元，跌2.48%；億勝生物科技（1061）見52周低2.5元，開市報2.5元，跌2.34%。
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