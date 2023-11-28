恒指今早高開16點或0.1%，報17541點，大市成交金額21億元；國指今早高開7點或0.12%，報6032點。恒生科技指數開市報4035點，升0.1%。通訊服務、金融、信息技術股推動大市。上升股份比例為6.66%，下跌為3.7%，無升跌為89.62%。