商湯曾跌最多5.56%，是10月3日後最大跌幅，低見1.36元，是10月26日1.36元後最低。現報1.37元，跌4.86%，暫連跌3日，累計跌0.15元，對上一次連跌3日是11月10日。

Grizzly Research稱，兩宗法庭案件描述了收入捏造和往返計劃，其中商湯科技直接或透過中介機構向客戶提供資金，而這些資金又被用來從商湯科技購買可能永遠不會交付的商品。Grizzly Research稱，該計劃獲內地財經媒體Capitla Watch 的行政總裁證實，稱商湯科技投資第三方公司，以換取等額收入，但沒有實際交付產品。

此外，Grizzly Research又稱，根據員工和媒體報道，商湯科技與中國政府有著深厚的聯繫，這導致了無利可圖（而且似乎未支付）的合約，並遭美國政府列入黑名單，認為，儘管商湯科技試圖透過裁員來遏制損失，但其現金消耗仍將有增無減，而大量（且不斷增長）的應收帳款充其量表明無法收回付款，最壞的情況是虛假收入。由於來自阿里巴巴、百度、華為、騰訊等規模更大、資金更雄厚的同行的激烈競爭，專家們對商湯科技的未來持懷疑態度。

Grizzly Research於8月亦曾狙擊拼多多，拼多多一度重挫近9%。

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