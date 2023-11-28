港元現報7.7935元貶值22點子，曾貶值最多27點子，報7.794元，亦曾升值最多30點子，報7.7883元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌21.53點子至4.89463%，是11月22日後最低；1星期HIBOR跌0.7點子至5.41679%；2星期HIBOR跌3.53點子至5.42631%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.46點子至5.73226%，是2001年1月2日後最高；6個月期HIBOR升3.07點子至5.67167%，是2001年1月2日後最高；12個月期HIBOR升2.81點子至5.67119%，是2022年12月22日後最高。

美元指數現報103.126貶值0.073點或0.07%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.46164%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0822%，連續6日收窄，利差是2023年10月02日後最窄，當日差距為-0.0419%。

對上一次連續6日收窄，是2023年9月18日，當日利差報-0.3481%。

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