港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升8日，升5.6點子至5.59012%，是2007年10月17日後最高，當日報5.61643%。對上一次連升8日是9月15日，當日拆息報5.00185%。
港元現報7.7935元貶值22點子，曾貶值最多27點子，報7.794元，亦曾升值最多30點子，報7.7883元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌21.53點子至4.89463%，是11月22日後最低；1星期HIBOR跌0.7點子至5.41679%；2星期HIBOR跌3.53點子至5.42631%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.46點子至5.73226%，是2001年1月2日後最高；6個月期HIBOR升3.07點子至5.67167%，是2001年1月2日後最高；12個月期HIBOR升2.81點子至5.67119%，是2022年12月22日後最高。
美元指數現報103.126貶值0.073點或0.07%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.46164%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0822%，連續6日收窄，利差是2023年10月02日後最窄，當日差距為-0.0419%。
對上一次連續6日收窄，是2023年9月18日，當日利差報-0.3481%。
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