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陳茂波：去全球化影響經濟增長 樂見全面脫鈎可能性下降

財政司司長陳茂波在金管局與國際結算銀行（BIS）高級別會議表示，雖然國際合作已證明可帶來益處，不過去全球化、脫鈎、去風險化壓力近年有所上升，他認為不論採取回流、友岸回流還是在岸的方法，切離跨境連繫會阻礙經濟增長，限制資產流向全球市場，破壞已有供應鏈，影響環球貨品、服務和資本流向，國際金融市場更為脆弱，會降低流動性、增加成本，最終削弱國際金融體系。

陳茂波又指，去全球化和脫鈎，有地區面對被限制進入市場、投資和科技，將加深經濟不平衡，經濟分化也會增加地區之間的緊張和爭議，以上因素會令環球通脹壓力，令貨幣環境更具挑戰性。

不過陳茂波表示，因為地緣政治短期緊張下降，環球經濟和金融系統本身高度連繫，全面脫鈎出現的可能性減少。他指並非全部國家走向競爭，不少中東和歐洲國家加強在亞洲經濟連繫、多元化他們的投資，香港近年促成區域合作有相當活躍的角色。

陳茂波亦認為，金融跨境合作相當重要，資金跨境流動迅速，雖然國際資金流動帶來很大好處，例如業務融資、投資機會、經濟增長，也但令經濟暴露在潛在風險和不穩定性，例如近期美國銀行問題影響歐洲環球銀行，危機可以更快地傳遞至環球金融系統，央行和監管機構很快地採取協同行動回復市場信心和穩定，事後針對市場弱點總結經驗和教訓。

陳茂波指，新興的產品和服務會帶新的金融風險，例如虛擬資產更無邊界，政府和央行需要持續合作，分享資訊、經驗和協調政策，以確保環球金融韌性和穩定。

 

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