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恒指半日跌105點 科指跌0.3% 美團跌3% 商湯跌5%

美股觀望數據回軟，美期今早回升，港股則高開後跌，美國明公布GDP，而本港亦陸續有重磅股公布業績。商湯（0020）遭狙擊股價曾跌9.7%。

恒指今早高開16點，高位升16點，低位跌122點，高低波幅139點。非必需消費品、通訊服務、金融、能源股推低大市。上升股份比例為19.88%，下跌為29.12%，無升跌為50.99%。

恒指半日跌105點或0.6%，報17419點，大市成交金額435億元；國指跌43點或0.72%，報5981點。恒生科技指數收報4019點，跌0.31%。

藍籌股成交金額182.77億元，佔大市成交42.01%；科指成份股成交金額123.08億元，佔大市成交28.29%；國指成份股成交金額166.14億元，佔大市成交38.19%。

24隻雙櫃台股，總成交0.45億元人民幣，相當於約0.49億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額減少14.15%，至74.78億元，佔大市成交17.15%。牛熊證成交金額29.54億元，減少20.63%；窩輪成交金額45.24億元，減少9.32%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）拖累大市。小米（1810）、中芯國際（0981）、創科實業（0669）貢獻恒指較多。

藍籌22隻升，51隻下跌，7隻無升跌。翰森製藥（3692）升5.18%，收報15.44元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌3.31%，收報105元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，19隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報74.75元，升4.33%；跌幅最大的是商湯（0020）見52周低1.3元，收報1.36元，跌5.56%。

恒指受制於20天線(17588.33點)、50天線(17565.81點)。科指受制於10天線(4049.3點)，下試20天線(4001.06點)，曾升穿100天線(4039.33點)。

北水南下合計淨流入3.4億元，較上日減少2.33%，連續第3日流入，累計流入94.14億元，對上一次連續3日淨流入是10月30日。南水北上合計淨流出6.34億元人民幣，終止連續1日流入

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，美團（3690）見52周低104.4元，收報105元，跌3.31%。阿里健康（0241）收報4.64元，跌0.22%。優品360（2360）收報1.8元，升1.69%。大家樂（0341）收報10.38元，升1.76%。L'OCCITANE（0973）收報19.6元，跌3.21%。英皇國際（0163）收報0.42元，無升跌。英皇娛樂酒店（0296）收報0.445元，無升跌。富臨（1443）收報0.228元，無升跌。冠忠巴士集團（0306）收報1.6元，無升跌。華廈置業（0278）停牌。中國旺旺（0151）收報4.63元，跌0.64%。

波司登（3998）中期賺9.18億元人幣按年升25%。收報3.29元，升6.82%。

賓仕國際（1705）半年盈利跌15%，中期息維持2.5仙。收報0.32元，升3.23%。

艾伯科技（2708）擬一供三，籌2.49億元。收報0.149元，無升跌。

澳至尊（2031）中期扭虧，賺1517萬。創52周高，見0.25元，收報0.245元，無升跌。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲表示，阿里達摩院關閉量子實驗室。收報74.6元，跌1.97%。

DYNAM JAPAN（6889）半年盈利增58%，中期息2.5日圓。收報4.6元，升4.78%。

康大食品（0834）：暫無法與主席方宇聯繫。收報0.249元，無升跌。

中國燃氣（0384）半年少賺44%，中期息增五成派0.15元。見52周低6.8元，收報7.04元，跌5.88%。

GIC撈底李寧（2331）損手，急減持至5%以下。見52周低21.55元，收報22.05元，跌0.68%。

耀才證券（1428）中期多賺31%，不派中期息。收報1.35元，跌4.93%。

電視廣播有限公司（0511）（TVB）擬合併J2台及財經體育資訊台炒200人，士多鄰住買合併亦炒百人。收報3.57元，升2.88%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見21.65元，收報21.35元，升6.48%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1031.8元，收報1031.8元，升0.06%；天立教育（1773）創52周高，見3.37元，收報3.23元，升1.57%；南戈壁（1878）創52周高，見1.78元，收報1.69元，跌1.17%；中國投資開發（0204）創52周高，見0.96元，收報0.84元，跌3.45%；中國海外諾信（0464）創52周高，見0.41元，收報0.4元，無升跌；海通國際（0665）創52周高，見1.5元，收報1.49元，無升跌；中電光谷（0798）創52周高，見0.455元，收報0.455元，無升跌；康哲藥業（0867）創52周高，見15.08元，收報14.96元，升6.1%；中國環境資源（1130）創52周高，見0.064元，收報0.064元，升4.92%；志道國際（1220）創52周高，見0.083元，收報0.065元，無升跌；天立國際控股（1773）創52周高，見3.37元，收報3.23元，升1.57%。

破底股方面

17隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.94元，收報0.96元，跌2.04%；建業新生活（9983）低見1.74元，收報1.75元，跌3.85%；冠中地產（0193）低見0.164元，收報0.164元，跌6.82%；恒嘉融資租賃（0379）低見0.055元，收報0.055元，跌11.29%；順風清潔能源（1165）低見0.015元，收報0.016元，跌5.88%；周黑鴨（1458）低見2.42元，收報2.44元，無升跌；曠逸國際（1683）低見0.11元，收報0.117元，跌10%；慕尚集團控股（1817）低見0.81元，收報0.81元，跌12.9%；復星旅遊文化（1992）低見5.74元，收報5.85元，跌0.17%；潤邁德－Ｂ（2297）低見0.5元，收報0.54元，跌12.9%。

57隻股份創52周低，其中十隻包括，特步（1368）低見4.62元，收報4.67元，跌1.48%；中教控股（0839）低見4.9元，收報5.03元，跌18.48%；中國科培（1890）低見1.75元，收報1.77元，跌4.84%；澳博（0880）低見2.47元，收報2.49元，跌0.8%；恒大汽車（0708）低見0.335元，收報0.35元，無升跌；東方（0018）低見0.48元，收報0.48元，跌3.03%；鷹君（0041）低見12.34元，收報12.34元，跌1.12%；新世界發展（0017）低見12.06元，收報12.16元，跌1.46%；太平洋酒吧（8432）低見0.053元，收報0.059元，跌1.67%；華南城（1668）低見0.38元，收報0.385元，跌1.28%。

異動股

上升異動股，包括，朗生醫藥（0503）收報1.78元，升40.16%；天潔環境（1527）收報1元，升38.89%；海鑫集團（1850）收報0.54元，升36.71%；大地國際集團（8130）收報0.032元，升28%；中國創意控股（8368）收報0.69元，升23.21%；御德國際控股（8048）收報0.052元，升20.93%；宋都服務（9608）創52周高，見0.156元，收報0.147元，升18.55%；寶新金融（1282）收報0.164元，升17.99%；冠轈控股（1872）收報0.076元，升16.92%；華融金控（0993）收報0.059元，升15.69%；浦江中國（1417）收報0.485元，升15.48%。

下跌異動股，包括，迪諾斯環保（1452）收報0.062元，跌24.39%；宏海控股集團（8020）收報0.04元，跌20%；中教控股（0839）見52周低4.9元，收報5.03元，跌18.48%；佳民集團（8519）收報0.07元，跌17.65%；瑞強集團（8427）收報0.09元，跌17.43%；金輪天地控股（1232）收報0.034元，跌17.07%；大昌微綫集團（0567）收報0.091元，跌16.51%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.084元，跌15.15%；新豐泰集團（1771）收報0.74元，跌14.94%；秀商時代控股（1849）收報0.104元，跌14.75%。

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