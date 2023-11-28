潘功勝表示，內地過去30年都市化和工業化，房地產市場迅速發展，目前經歷一些修正，對新建住房減少，轉移至二手和租住市場﹐三四線城市樓市仍在下跌。

雖然對內地長期經濟發展轉型和穩定有利，不過短期內當局需要集中處理出現的外溢風險，理順轉型過程，而通過鼓勵銀行向房企重組債務、支持行業重組、收購合併等措施，措施已經漸漸見效，內地樓市已有向好跡象。今年首三季已售面積增加6.8%，二手市場明顯上升，新屋銷售較去年明顯下跌。

潘功勝認為，目前內地樓市正邁向新均衡狀態，引述標準普爾昨日報告指，內地房市市場氣氛、銷售合約數目和樓價已開始有正常化的跡象，估計內地房市已接近底部。展望未來，他指都市化仍在進行，改善居住產生的需求仍相當巨大，內地房地產健康穩定發展的基礎穩固。

內地地方政府城投企業債務風險，亦是市場關注的問題，潘功勝回應指大部分地方債務是由經濟基礎較佳的東部和中部省份發行，它們的債務並非大問題，經濟較落後西部和東北發行的地方債在償債面對一些困難。當局已採取措施處理，包括限制有債務問題的地方政府借新債投資、鼓勵銀行以市場化原則重組債務等，他相信通過措施正在起作用，問題將會逐漸解決。

內地總體政府負債在國際為中低水平，截至去年底為60萬億元（人民幣，下同），據國際結算銀行資料，加上表外債務佔GDP的78%，相對發達國家的109%和G20國家的94%為低。據資料顯示，至去年底中央政府債務約為25萬億元，地方政府債務總體約為35萬億元。

潘功勝指，內地地方債項是用於基礎建設投資，以有形資產為抵押，在過去三十年為地方經濟產生效益。當局亦鼓勵地方城投企業，透過併購重組或注資等方式，轉型為市場企業、鼓勵有債務地方政府出售資產自行償付債務，經濟欠發達地區債務問題可以緩解。

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