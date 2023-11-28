人民銀行行長潘功勝在金管局與國際結算銀行高級別會議在主題演講中表示，人行將繼續實施穩健的貨幣政策，支持實體經濟發展，今年以來人行綜合運用多種政策工具，包括下調存款準備金率，降低政策利率，帶動貸款報價利率等市場利率下行等，措施為高品質發展創造了良好的貨幣金融環境。
對於目前中國經濟，潘功勝指內地經濟持續恢復向好，整體回升的態勢更趨明顯，首三季中國GDP年增長5.2%，預計全年能順利達成5%的經濟增長目標。近期，國際貨幣基金組織將中國今年經濟增長預測上調至5.4%，增速在全球主要經濟體中保持領先。他又指，中國通脹正逐步觸底回升，雖然今年10月受食品價格，特別是豬肉價格影響，通脹按年降0.2%，不過當局認為食品價格不會持續下跌，預計通脹將會溫和上行。
潘功勝指出在分析中國經濟，需要注意兩點，現時中國的GDP總量已超過120萬億元，龐大基數下，經濟很難像給以往維持每年8至10%的高速成長，另外內地正在經歷經濟增長模式的轉型，傳統增長模式過度依賴基礎設施和房地產投資，也許短期內能達到更高增長速度，但也會固化結構性矛盾，損害增長的可持續性。當局必需着加重視經濟結構調整，培育新增長動力，高品質和永續發展更加重要。
展望未來，潘功勝指內地擁有創新能力強、市場廣闊、基礎建設完善、產業鏈完整以及人力資源豐富且品質高等優勢，加上前期出台的一系列政策效應逐步顯現，相信2024年及以後中國經濟將保持健康、永續增長。
其他報道