對於目前中國經濟，潘功勝指內地經濟持續恢復向好，整體回升的態勢更趨明顯，首三季中國GDP年增長5.2%，預計全年能順利達成5%的經濟增長目標。近期，國際貨幣基金組織將中國今年經濟增長預測上調至5.4%，增速在全球主要經濟體中保持領先。他又指，中國通脹正逐步觸底回升，雖然今年10月受食品價格，特別是豬肉價格影響，通脹按年降0.2%，不過當局認為食品價格不會持續下跌，預計通脹將會溫和上行。

潘功勝指出在分析中國經濟，需要注意兩點，現時中國的GDP總量已超過120萬億元，龐大基數下，經濟很難像給以往維持每年8至10%的高速成長，另外內地正在經歷經濟增長模式的轉型，傳統增長模式過度依賴基礎設施和房地產投資，也許短期內能達到更高增長速度，但也會固化結構性矛盾，損害增長的可持續性。當局必需着加重視經濟結構調整，培育新增長動力，高品質和永續發展更加重要。

展望未來，潘功勝指內地擁有創新能力強、市場廣闊、基礎建設完善、產業鏈完整以及人力資源豐富且品質高等優勢，加上前期出台的一系列政策效應逐步顯現，相信2024年及以後中國經濟將保持健康、永續增長。

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