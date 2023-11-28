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國產CPU「龍芯3A6000」面世 官媒：無需依賴國外技術 性能達國際水平

新一代國產中央處理器(CPU)「龍芯3A6000」今日（28日）發布。《央視》報道，「龍芯3A6000」採用中國自主設計的指令系統及架構，無需依賴任何國外授權技術，是中國自主研發、自主可控的新一代通用處理器。

龍芯3A6000面向高端嵌入式計算機、桌面、服務器，性能達到國際市場主流水平，基於LA664處理器核，單核定/浮點性能分別提升60%和90%，多核定/浮點性能分別提升100%和90%。綜合相關測試結果，龍芯3A6000處理器總體性能與英特爾（Intel）第10代酷睿(Intel Core)四核處理器相當。

報道指，新一代國產CPU的推出，標誌著中國自主研發的CPU在自主可控程度和產品性能方面達到新高度，性能達到國際主流產品水平。

同時推出的亦有打印機主控芯片「龍芯2P0500」，是國內首款基於自主指令系統的打印機主控芯片，作為打印或掃描整機中的核心控制部件，「龍芯2P0500」的研發成功，將有助推動更多國產打印機推出市場。

 

 

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