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恒指收市跌170點 北水轉流出 美團績前跌5%見逾3年低 商湯澄清仍跌4.8%

市場續預期美國息口回落，美息回軟，美元回升，港元、人民幣微貶，明日美國公布GDP數據，美期暫向下跌0.05%至0.25%，港元拆息續升，恒指高開後轉跌，曾見兩周低，3日累跌556點，A股則上升，北水轉流出，南水續流入。美團（3690）績前跌5.16%，見逾3年低，商湯（0020）遭狙擊曾挫9.7%，澄清後收市跌4.8%。

恒指今早高開16點，高位升16點，低位跌221點，高低波幅238點。非必需消費品、通訊服務、金融、能源股推低大市。上升股份比例為25.06%，下跌為35.36%，無升跌為39.57%。

恒指收市跌170點或0.98%，報17354點，大市成交金額950億元，較上日增加25.15%，是11月23日977.42億元成交後最多；國指跌68點或1.13%，報5957點。恒生科技指數收報4000點，跌0.77%。

藍籌股成交金額449.03億元，佔大市成交47.26%；科指成份股成交金額299.38億元，佔大市成交31.51%；國指成份股成交金額406.78億元，佔大市成交42.81%。

24隻雙櫃台股，總成交0.98億元人民幣，相當於約1.07億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額增加6.81%，至93.06億元，佔大市成交9.79%。牛熊證成交金額42.26億元，增加13.54%；窩輪成交金額50.79億元，增加1.79%。

美團（3690）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。小米（1810）、中芯國際（0981）、創科實業（0669）貢獻恒指較多。

藍籌19隻升，59隻下跌，2隻無升跌。翰森製藥（3692）升6.4%，收報15.62元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌5.16%，收報103元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報75.05元，升4.75%；跌幅最大的是美團（3690）見52周低100.7元，收報103元，跌5.16%。

恒指續低於20天線(17585.07點)、50天線(17564.51點)。科指受制於10天線(4047.42點)，曾跌穿20天線(4000.12點)，曾升穿100天線(4039.14點)。

北水南下合計淨流出30.53億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流入28.34億元人民幣，較上日增加748.6%，連續第2日流入，累計流入31.68億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.26%，低見17303.82點，是11月13日17126.61點後最低。收市報17354.14點，是11月10日後收市新低，當日報17203.26點。連跌3日，累計跌556.7點，對上一次連跌3日是11月9日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是11月9日。

科指曾跌最多1.33%，低見3978.14點，是11月27日3972.03點後最低。收市報4000.42點，是11月17日後收市新低，當日報3980.15點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是11月10日。

國指曾跌最多1.46%，是11月24日後最大跌幅，當日跌幅為2.2%。低見5937.18點，是11月13日5870.65點後最低。收市報5957.08點，是11月10日後收市新低，當日報5900.82點。連跌3日，累計跌213.93點，對上一次連跌3日是11月9日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是11月9日。

午後消息股表現

領展（0823）未來館推限定展覽 「不同人 • 一同行」 探討社會共融課題。收報38.85元，跌1.15%。

商湯（0020）：狙擊報告並無依據。Grizzly狙擊商湯 指涉偽造收入。見52周低1.3元，收報1.37元，跌4.86%。商湯曾跌最多9.72%，是4月21日後最大跌幅，當日跌幅為12.82%。低見1.3元，是2022年11月4日1.25元後最低。收市報1.37元，是10月24日後收市新低，當日報1.35元。連跌3日，累計跌0.15元，對上一次連跌3日是11月10日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是11月17日。

旺旺（0151）中期多賺8.5% 不派息。收報4.63元，跌0.64%。

大家樂（0341）中期多賺84.4% 派息增50%至15仙。收報10.08元，跌1.18%。

美團（3690）績前曾跌最多7.27%，是5月29日後最大跌幅，當日跌幅為8.49%。低見100.7元，是2020年5月4日99.8元後最低。收市報103元，是2020年5月4日後收市新低，當日報100.7元。連跌3日，累計跌9.2元，對上一次連跌3日是11月2日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是11月20日。

今早及隔晚消息股表現

國泰航空（0293）下月1日起增添 Disney+娛樂內容。收報7.85元，跌2.12%。

天齊鋰業（9696）：獲廣期所新增為碳酸鋰期貨交割廠庫。收報40元，跌1.48%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，美團（3690）見52周低100.7元，收報103元，跌5.16%。阿里健康（0241）收報4.66元，升0.22%。優品360（2360）收報1.77元，無升跌。L'OCCITANE（0973）收報19.6元，跌3.21%。英皇國際（0163）收報0.43元，升2.38%。英皇娛樂酒店（0296）收報0.445元，無升跌。富臨（1443）收報0.228元，無升跌。冠忠巴士集團（0306）收報1.6元，無升跌。華廈置業（0278）停牌。

波司登（3998）中期賺9.18億元人幣按年升25%。收報3.24元，升5.19%。

賓仕國際（1705）半年盈利跌15%，中期息維持2.5仙。收報0.325元，升4.84%。

艾伯科技（2708）擬一供三，籌2.49億元。創上市新低，見0.128元，收報0.147元，跌1.34%。

澳至尊（2031）中期扭虧，賺1517萬。創52周高，見0.25元，收報0.245元，無升跌。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲表示，阿里達摩院關閉量子實驗室。收報74.35元，跌2.3%。

DYNAM JAPAN（6889）半年盈利增58%，中期息2.5日圓。收報4.66元，升6.15%。

康大食品（0834）：暫無法與主席方宇聯繫。收報0.249元，無升跌。

中國燃氣（0384）半年少賺44%，中期息增五成派0.15元。見52周低6.8元，收報7.02元，跌6.15%。

GIC撈底李寧（2331）損手，急減持至5%以下。見52周低21.55元，收報22.1元，跌0.45%。

耀才證券（1428）中期多賺31%，不派中期息。收報1.34元，跌5.63%。

電視廣播有限公司（0511）（TVB）擬合併J2台及財經體育資訊台炒200人，士多鄰住買合併亦炒百人。收報3.59元，升3.46%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見21.65元，收報20.85元，升3.99%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1031.8元，收報1031.8元，升0.06%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1098.75元，收報1098.75元，升0.01%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見162.65元，收報162.65元，升0.03%；鍋圈（2517）創上市新高，見8.2元，收報7.67元，升7.57%；天立教育（1773）創52周高，見3.37元，收報3.24元，升1.89%；南戈壁（1878）創52周高，見1.78元，收報1.74元，升1.75%；中國投資開發（0204）創52周高，見0.96元，收報0.8元，跌8.05%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；中國海外諾信（0464）創52周高，見0.41元，收報0.4元，無升跌；海通國際（0665）創52周高，見1.5元，收報1.49元，無升跌；中電光谷（0798）創52周高，見0.465元，收報0.465元，升2.2%；康哲藥業（0867）創52周高，見15.84元，收報15.7元，升11.35%；中國環境資源（1130）創52周高，見0.064元，收報0.061元，無升跌；志道國際（1220）創52周高，見0.087元，收報0.084元，升29.23%。

破底股方面

37隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.84元，收報0.87元，跌11.22%；建業新生活（9983）低見1.73元，收報1.75元，跌3.85%；第一服務（2107）低見0.248元，收報0.248元，跌4.62%；綠心集團（0094）低見0.032元，收報0.035元，跌28.57%；冠中地產（0193）低見0.164元，收報0.173元，跌1.7%；延長石油國際（0346）低見0.32元，收報0.35元，跌1.41%；恒嘉融資租賃（0379）低見0.055元，收報0.057元，跌8.06%；高山企業（0616）低見0.235元，收報0.248元，跌4.62%；金茂服務（0816）低見1.96元，收報1.97元，跌4.37%；新世界百貨中國（0825）低見0.37元，收報0.39元，跌1.27%。

89隻股份創52周低，其中十隻包括，李寧（2331）低見21.55元，收報22.1元，跌0.45%；特步（1368）低見4.6元，收報4.64元，跌2.11%；中教控股（0839）低見4.9元，收報5.03元，跌18.48%；中國科培（1890）低見1.74元，收報1.77元，跌4.84%；澳博（0880）低見2.45元，收報2.45元，跌2.39%；恒大汽車（0708）低見0.325元，收報0.325元，跌7.14%；東方（0018）低見0.48元，收報0.48元，跌3.03%；鷹君（0041）低見12.3元，收報12.3元，跌1.44%；新世界發展（0017）低見12.06元，收報12.22元，跌0.97%；太平洋酒吧（8432）低見0.053元，收報0.059元，跌1.67%。

異動股

上升異動股，包括，泰錦控股（8321）創52周高，見0.51元，見52周低0.148元，收報0.51元，升222.78%；朗生醫藥（0503）收報1.79元，升40.94%；海鑫集團（1850）收報0.55元，升39.24%；天潔環境（1527）收報0.97元，升34.72%；WMCH GLOBAL（8208）收報0.056元，升33.33%；志道國際（1220）創52周高，見0.087元，收報0.084元，升29.23%；HOME CONTROL（1747）收報0.5元，升25%；中國創意控股（8368）收報0.69元，升23.21%；智欣集團控股（2187）收報1.62元，升22.73%；藥明巨諾－Ｂ（2126）收報3.26元，升20.74%。

下跌異動股，包括，綠心集團（0094）創上市新低，見0.032元，收報0.035元，跌28.57%；大昌微綫集團（0567）見52周低0.081元，收報0.085元，跌22.02%；宏海控股集團（8020）收報0.039元，跌22%；時代環球集團（2310）創上市新低，見0.023元，收報0.025元，跌21.88%；毅德國際（1396）收報0.28元，跌20%；中教控股（0839）見52周低4.9元，收報5.03元，跌18.48%；寰宇娛樂文化（1046）收報0.255元，跌17.74%；佳民集團（8519）收報0.07元，跌17.65%；金輪天地控股（1232）收報0.034元，跌17.07%。

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