他透露，今年雙11銷售亦是很大挑戰，折扣力度十分大，集團銷售按年下跌7%，電商渠道包括阿里巴巴（9988）及京東（9618）均錄下跌，抖音沒有去年同期數據可比較，但取得很大佔比。

香港方面，他認為消費者習慣有所改變，但仍然相信香港市場，能否重回疫情前的購物表現就有待觀察。

集團上半年推廣開支佔銷售淨額增至22.2%，André Hoffmann表示，推廣開支主要用於長期品牌建設以及活動導向，集團亦在內地取得非常強勁的業績，相信下半年會繼續加大投入，其他國家如日本亦取得良好表現，預期未來幾年的行銷投資水平將高於以往水平，希望通過減少分銷費用和整體管理費用以抵銷推廣開支升幅。

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