歐舒丹（0973）上半財年純利按年下跌45%至3403萬歐元，集團副主席兼行政總裁André Hoffmann表示，內地近月的消費信心疲弱加上宏觀經濟具挑戰性，不過長線而言仍相信內地美妝市場有很大機遇。他續指，未來數年將於內地每年開設15至20間新店，主要位於三線及四線城市。
他透露，今年雙11銷售亦是很大挑戰，折扣力度十分大，集團銷售按年下跌7%，電商渠道包括阿里巴巴（9988）及京東（9618）均錄下跌，抖音沒有去年同期數據可比較，但取得很大佔比。
香港方面，他認為消費者習慣有所改變，但仍然相信香港市場，能否重回疫情前的購物表現就有待觀察。
集團上半年推廣開支佔銷售淨額增至22.2%，André Hoffmann表示，推廣開支主要用於長期品牌建設以及活動導向，集團亦在內地取得非常強勁的業績，相信下半年會繼續加大投入，其他國家如日本亦取得良好表現，預期未來幾年的行銷投資水平將高於以往水平，希望通過減少分銷費用和整體管理費用以抵銷推廣開支升幅。
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