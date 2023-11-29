巴郡在聲明中表示，芒格周二在美國加州一家醫院去世。他生前長期住在洛杉磯。巴菲特在聲明中說，「如果沒有查理的靈感、智慧和參與，巴郡不可能有今天的成就」。

芒格是一名律師出身，他幫助比他小七歲的巴菲特製定了長期投資公司的哲學。在他們的管理下，巴郡從1965年到2022年平均每年回報20%，大約是標準普爾500指數漲幅的兩倍。數十年的複合回報使這對拍檔成為了受投資者崇拜的億萬富翁和民間英雄。

芒格是巴郡副主席，也是該公司最大的股東之一，其股票價值約22億美元。根據福布斯報道，他的總淨資產約為26億美元。

在巴郡的股東年會上，芒格因其直率和對企業過度行為的譴責而聞名。在巴郡2002年的股東會上，巴菲特在談到坐在他旁邊的芒格時說「有一個合夥人會說，『你沒有思考清楚』，這真是太棒了。（芒格插話道：「這種情況並不常見」。）」，巴菲特補充道，太多的首席執行官身邊都是「一群阿諛奉承者」，他們不願意挑戰他們的結論和偏見。就自己而言，芒格說道，巴菲特得益於有一個「有些見識會說話的陪襯。我認為在這方面我非常有用」。

巴菲特稱讚芒格拓寬了他的投資思路。在芒格的幫助下他開始構建一個涵蓋保險、鐵路、製造業和消費品的企業集團，今年前九個月巴郡錄得近290億美元營業利潤。

巴菲特在1999年對《奧馬哈世界先驅報》表示，「查理一直強調，『我們要收購那些真正出色的企業』」。這意味著擁有強大品牌和定價能力的企業。

其他報道

北水增持盈富 減持鼎豐