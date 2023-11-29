道瓊斯工業平均指數收漲83點，升幅0.24%，報35416點。標普500指數收漲4點，升幅0.1%，報4554點。納斯達克綜合指數收漲40點，或0.29%，報14281點。

微軟升1.08%，報382.7美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻26點，而聯合健康跌0.56%，報540.53元，拖累道指20點。

科技股方面，蘋果收市報190.4元，升0.32%，谷歌母公司Alphabet收市報137.2元，升0.57%，亞馬遜收市報147.03元，跌0.47%，Facebook收市報338.99元，升1.28%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.3%，報457點。德國DAX指數收漲0.17%，報15992點；法國CAC 40指數跌0.22%，報7250點；英國富時100指數收跌0.08%，報7455點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.34%，報6542點。

美國2年期債息曾跌最多3.27%，是11月14日後最大跌幅，當日跌幅為4.53%。低見4.728厘，是8月10日4.7261厘後最低。收市報4.7342厘，是7月13日後收市新低，當日報4.6303厘。

美國10年期債息曾跌最多1.55%，是11月27日後最大跌幅，當日跌幅為1.96%。低見4.3187厘，是9月20日4.3107厘後最低。收市報4.3207厘，是9月18日後收市新低，當日報4.3026厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至39.204基點，是11月17日38.682基點後最窄。收市報41.769基點，是11月16日後收市最窄，當日報40.41基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至111.223基點，是9月20日119.257基點後最闊。收市報111.03基點，是9月18日後收市最闊，當日報116.27基點。

道指曾升最多0.52%，是11月22日後最大升幅，當日升幅為0.65%。高見35518.67點，是8月10日35578.58點後最高。收市報35416.98點，是8月7日後收市新高，當日報35473.13點。

標指曾升最多0.39%，是11月22日後最大升幅，當日升幅為0.67%。高見4568.14點，是11月22日4568.43點後最高。收市報4554.89點，是11月24日後收市新高，當日報4559.34點。

納指曾升最多0.44%，是11月22日後最大升幅，當日升幅為1.12%。高見14303.66點，是11月27日14305.71點後最高。收市報14281.76點，是11月20日後收市新高，當日報14284.53點。

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