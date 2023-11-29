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港股ADR跌62點 夜期低水27點 嗶哩嗶哩、大快活、毛記葵涌等業績

美股向上，港股ADR跌62點或0.36%，報17292點，即月恒指夜期跌11點，報17327點，夜期低水27點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.64%，折合報321.66元；阿里巴巴（9988）升0.58%，折合報74.78元；美團（3690）跌6.15%，折合報96.67元；匯控（0005）升0.87%，折合報60.17元；建行（0939）跌0.62%，折合報4.52元。

道期現升0.056%；標期現升0.02%；納期現升0.03%。日本東證指數現跌0.29%；韓國KOSPI指數現跌0.6%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.45%。

VIX指數隔晚升0%或0點，報12.69點。

紐油現升0.32%或0.25美元，報76.66美元；布油現升2.12%或1.7美元，報81.68美元；金價現升0.19%或4.06美元，報2045.03美元；LME 銅期貨隔晚升1.3%或109美元，報8473美元。美國10年期債息現升0%或0厘，報4.3207厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，嗶哩嗶哩（9626）、包浩斯（0483）、大快活（0052）、六福集團（0590）、遠東發展（0035）、金源發展國際實業（0677）、四洲集團（0374）、莊臣控股（1955）、楓葉教育（1317）、世界華文媒體（0685）、羚邦集團（2230）、毛記葵涌（1716）、萬華媒體（0426）、電訊數碼控股（6033）、專業旅運（1235）、知乎－Ｗ（2390）等。

南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）（82830）上市。

港交所（0388）北綠所簽MOU，建ESG生態系統。

阿里健康（0241）中期多賺1.7倍，不派息。阿里健康斥資135億元收購阿里媽媽醫療健康獨家營銷審核權。

歐舒丹（0973）中期少賺45%不派中期息。歐舒丹：內地消費信心仍疲弱，雙11銷售按年跌7%。

大家樂（0341）：冀逐步提升派息至疫情前水平，未來半年看不見加價空間。

美團（3690）第三季經調整溢利升62.4%，勝預期。

 

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