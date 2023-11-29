恒指今早高開4點或0.03%，報17359點，大市成交金額26億元；國指今早高開2點或0.04%，報5959點。恒生科技指數開市報4004點，升0.11%。通訊服務、金融、能源股推動大市。上升股份比例為8.77%，下跌為3.19%，無升跌為88.03%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。美團（3690）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。
藍籌53隻升，13隻下跌，14隻無升跌。阿里健康（0241）升6.22%，報4.95元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌7.77%，報95元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股19隻升，5隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）開市報4.95元，升6.22%；跌幅最大的是美團（3690）見52周低95元，開市報95元，跌7.77%。
恒指續低於主要平均線。科指10天線(4035.33點)跌穿100天線(4039.03點)，指數跌穿20天線(4012.41點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，嗶哩嗶哩（9626）開市報104.4元，升0.1%。包浩斯（0483）無成交，報0.54元。大快活（0052）無成交，報11.02元。六福集團（0590）無成交，報20.35元。遠東發展（0035）開市報1.38元，升0.73%。金源發展國際實業（0677）無成交，報0.58元。四洲集團（0374）無成交，報2.6元。莊臣控股（1955）無成交，報0.415元。楓葉教育（1317）開市報0.315元，無升跌。世界華文媒體（0685）無成交，報0.21元。羚邦集團（2230）無成交，報0.179元。毛記葵涌（1716）無成交，報0.46元。萬華媒體（0426）無成交，報0.064元。電訊數碼控股（6033）無成交，報1.12元。專業旅運（1235）無成交，報0.15元。知乎－Ｗ（2390）無成交，報14.82元。
港交所（0388）北綠所簽MOU，建ESG生態系統。開市報287.6元，升1.2%。
阿里健康（0241）中期多賺1.7倍，不派息。阿里健康斥資135億元收購阿里媽媽醫療健康獨家營銷審核權。開市報4.95元，升6.22%。
歐舒丹（0973）中期少賺45%不派中期息。歐舒丹：內地消費信心仍疲弱，雙11銷售按年跌7%。開市報18.5元，跌5.61%。
大家樂（0341）：冀逐步提升派息至疫情前水平，未來半年看不見加價空間。無成交，報10.08元。
美團（3690）第三季經調整溢利升62.4%，勝預期。美團：回購總不超過10億美元股份見52周低95元，開市報95元，跌7.77%。
破頂股包括，新東方（9901）創52周高，見60元，開市報60元，升2.13%；志道國際（1220）創52周高，見0.095元，開市報0.095元，升13.1%；VESYNC（2148）創52周高，見5.68元，開市報5.68元，升0.53%；奇士達（6918）創52周高，見2.02元，開市報2.02元，無升跌；新東方－Ｓ（9901）創52周高，見60元，開市報60元，升2.13%。
創52周低，其中十隻包括，澳博（0880）低見2.45元，開市報2.45元，無升跌；美團（3690）低見95元，開市報95元，跌7.77%；VITASOY INT'L（0345）低見8.38元，開市報8.38元，跌0.24%。
異動股
上升異動股，包括，PACIFIC LEGEND（8547）開市報0.355元，升14.52%；志道國際（1220）創52周高，見0.095元，開市報0.095元，升13.1%；泛亞環保（0556）開市報0.28元，升12%；中國紅包（8316）開市報0.55元，升10%；ＢＣ科技集團（0863）開市報7.4元，升9.63%；健世科技－Ｂ（9877）開市報19.08元，升9.53%；數科集團（2350）開市報0.62元，升8.77%；銀建國際（0171）開市報0.216元，升7.46%；阿里健康（0241）開市報4.95元，升6.22%。
下跌異動股，包括，世紀陽光（0509）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；美團（3690）見52周低95元，開市報95元，跌7.77%；正道集團（1188）開市報0.012元，跌7.69%；北海康成－Ｂ（1228）開市報1元，跌5.66%；L'OCCITANE（0973）開市報18.5元，跌5.61%；百利達集團控股（8179）開市報0.061元，跌4.69%。
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