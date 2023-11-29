恒指今早高開4點或0.03%，報17359點，大市成交金額26億元；國指今早高開2點或0.04%，報5959點。恒生科技指數開市報4004點，升0.11%。通訊服務、金融、能源股推動大市。上升股份比例為8.77%，下跌為3.19%，無升跌為88.03%。