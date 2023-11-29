南方東英沙特阿拉伯ETF的資產管理規模（AUM）預計超過10億美元。隨著波斯灣國家進一步擴闊國際投資者類別，該ETF的推出，將可助投資者透過香港的上市產品，參與一籃子在沙特交易所上市的公司股票，以把握增長機遇。投資者同時可選擇以港幣或人民幣進行交易及結算。匯豐很榮幸在是次ETF上市中，擔任受託人、基金託管人、基金管理人、參與者交易商，外匯供應商及執行代理行，全面支持南方東英及投資者。

匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，「匯豐很榮幸能與南方東英資產管理公司合作，為投資者帶來沙特阿拉伯ETF。我們憑藉龐大的環球網絡和行業專才等優勢，成為連接客戶與資本的橋樑，在當今瞬息萬變的投資環境中，持續推動產品創新，配合客戶的發展所需」。

匯豐亞太區資本市場及證券服務主管鄧博文（Monish Tahilramani）表示，「這次ETF的成功推出，再一次引證匯豐一直致力善用環球連繫的優勢，並利用對亞洲和中東市場的深入了解和知識，助香港的個人及機構投資者把握沙特阿拉伯龐大的增長潛力」。

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