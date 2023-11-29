Urs Wietlisbach表示，「如今中國相關交易必須能帶來高得多的回報率，因為風險增大了許多」，內地攻打台灣「不是會不會的問題，而是時間以及方式的問題」，如果這天真的到來，「那麼肯定會有某種制裁」。

報道指，Wietlisbach的觀點反映了金融業日益增加的擔憂，憂慮地緣政治緊張局勢危及企業花了數十年時間建立的海外「據點」。如俄羅斯入侵烏克蘭，花旗無法從俄羅斯的一家子公司中抽身。而在內地，私募已難以出售資產，雖然很大程度上源於市場和估值下滑，但政治壓力也讓一些潛在買家心存顧慮。

他說，Partners Group早就低配中國資產了，但仍將駐留這個市場。它還在關注泰國和越南。據Partners Group發言人稱，該公司在亞洲的投資約佔10%-15%。

Wietlisbach說，供應鏈風險也是一個考量，並補充說，一些公司愈來愈希望產品在離本土更近的地方生產，而不是依賴中國，哪怕這樣做的成本會更高。

他表示，「我們告訴我們的公司，『確保自己不過於依賴中國』」，「如果你有40%的產品從中國交付，那你就得小心了」。他說，這種轉變是由新冠疫情以及政治不確定性引起的。疫情已導致來自中國的商品供應減少。

其他報道

王克獲任命為華僑銀行香港行政總裁

中國奧園：獲足夠債權人支持批准兩計劃 曾升逾26%

匯豐：獲委任為南方東英沙特阿拉伯ETF合作夥伴

恒指高開4點 科指升0.11% 美團跌7.77%見52周低 歐舒丹跌5.6%

美團：回購總不超過10億美元股份

港股ADR跌62點 夜期低水27點 嗶哩嗶哩、大快活、毛記葵涌等業績

鷹派理事撐息口不變 美息回落 道指升83點 創3個月高

巴郡：查理·芒格去世 享年99歲 巴菲特：無他無今日成就

北水增持盈富 減持鼎豐