香港特別行政區財政司司長陳茂波表示，推出南方東英沙特阿拉伯ETF是一個重要的里程碑。

此外，匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，匯豐很榮幸能參與促成南方東英資產管理有限公司與沙特公共投資基金的合作。

南方東英沙特阿拉伯ETF追蹤富時沙特阿拉伯指數，為投資者提供追蹤沙特交易所上市的50多家領先大中型公司表現的機會。該ETF全面覆蓋了沙特的金融、基礎材料、能源和電信等行業，捕捉沙特阿拉伯經濟的驅動力，同時提供多樣化的投資機會。富時沙特阿拉伯指數在過去 3 年中取得了 45.3% 的可觀回報

南方東英沙特阿拉伯ETF是一個實物ETF，採用實物代表性抽樣策略和合成代表性抽樣策略的組合，將其資產淨值的最多100%投資于與富時沙特阿拉伯指數高度相關的代表性證券組合，以實現其投資目標。該 ETF 將以超過億美元的初始投資額上市，是全球最大的沙特阿拉伯 ETF。這個ETF 的上市價格約為每單位 78 元，每手交易為 10 個單位，年管理費為 0.99%。

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