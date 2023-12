芒格向來看好中國前景,生前最後一次接受訪問時,分享了他對中國的投資策略。「我對中國的觀點是,中國經濟在未來20年比幾乎任何其他大型經濟體都有更好的前景,這是其一。其二,中國的龍頭企業比任何其他地方的巨頭都更強大、更好,而且價格便宜得多。因此,我自然願意在我的投資組合中承擔一些來自中國企業的風險。」

讚比亞迪王傳福是天才 後悔投資阿里

芒格看好比亞迪(1211)發展,並對2008年大手買入比亞迪感自豪。「我從來沒有幫助巴郡做過與投資比亞迪一樣出色的事情,我只做過這一次。」他又曾經在訪問中,讚揚董事長王傳福是個天才。「他可以做任何事情。他是一個天生的工程師,是一個能把一切都做出來的那種生產型管理者。」他提到,比亞迪是一個巨大的財富。」在一個地方聚集這麼多有才華的人是很有價值的,解決了電動汽車在電動機、加速、刹車等方面的所有問題。」

「股神」拍檔芒格看好未來20年中國前景 讚比亞迪是「巨大的財富」

不過,芒格亦曾承認,投資阿里巴巴是他做過最錯的決定之一(one of the worst mistakes I ever made)。他表示,最初入股阿里巴巴是因為該公司在中國互聯網市場的領導地位所吸引,忘記阿里巴巴實際上只是零售商,而互聯網產業的競爭很大,並不是一門簡單的生意。他指,創辦人馬雲當年批評中國監管機構的越界行為非常愚蠢,亦損害了公司。

轟投資比特幣愚蠢

眾所周知,芒格長期批評加密貨幣,多次炮轟這行業是「垃圾」。他曾在一次視訊會議上指:「不要讓我開始談論比特幣,那是我見過的最愚蠢投資。這些投資中的大多數都將變成零。」他亦敦促美國政府像中國那樣禁止加密貨幣,「感謝中國領導人以非凡的理智樹立了傑出的榜樣。」

芒格再籲美國禁止加密貨幣 讚中國領導人樹立了傑出榜樣

「股神」拍檔芒格再批加密貨幣是「欺詐」和「錯覺」的組合

對於近年新興的人工智能產業,芒格在一次視訊會議上表示,AI被過度炒作,「它得到的可能比它應得的更多。」

AI被過度炒作

至於人工智能可能帶來重大創新,人類活到100歲可能成為常態,癌症等疾病亦得以被醫治時,但芒格持反對意見。芒格曾表示:「關於這個主題有很多瘋狂的炒作。人工智能不會治癒癌症。它不會做我們想做的所有事情,而且其中也有很多廢話。所以我認為這是 一件喜憂參半的事。」

其他報道

遭恒大挪用134億元 恒大物業入稟向恒大追討當中21.5億元

瑞士私募Partners Group:對中國更加謹慎 相關交易必須獲更高回報

王克獲任命為華僑銀行香港行政總裁

中國奧園:獲足夠債權人支持批准兩計劃 曾升逾26%

匯豐:獲委任為南方東英沙特阿拉伯ETF合作夥伴

恒指高開4點 科指升0.11% 美團跌7.77%見52周低 歐舒丹跌5.6%

美團:回購總不超過10億美元股份

港股ADR跌62點 夜期低水27點 嗶哩嗶哩、大快活、毛記葵涌等業績

鷹派理事撐息口不變 美息回落 道指升83點 創3個月高

巴郡:查理·芒格去世 享年99歲 巴菲特:無他無今日成就

北水增持盈富 減持鼎豐