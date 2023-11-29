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港元拆息除1個月期外均回軟 1個月HIBOR續創16年高

港元拆息除1個月期外全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連升9日，升6.93點子至5.65946%，是2007年10月12日後最高，當日報5.70357%。對上一次連升9日是2023年9月18日，當日拆息報5.09123%。

港元現報7.7983元貶值17點子，曾貶值最多25點子，報7.7991元，亦曾升值最多25點子，報7.7941元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌21.42點子至4.68048%，是2023年11月16日後最低；1星期HIBOR跌7.14點子至5.34542%；2星期HIBOR跌5.91點子至5.36726%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.14點子至5.73083%；6個月期HIBOR跌2.31點子至5.64857%；12個月期HIBOR跌1.91點子至5.65214%。

美元指數現報102.59貶值0.156點或0.15%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.46604%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0681%，連續7日擴闊，利差是2022年12月27日後最闊，當日差距為0.0758%。

對上一次連續7日擴闊，是2023年9月19日，當日利差報-0.1813%。

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