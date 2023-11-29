參議院早前以壓倒性多數批准一項要求企業就在中國和其他相關國家的一些投資通知美國政府的法案，而該修正案符合總統拜登的行政命令 ，即遏制世界第二大經濟體在高科技領域的支出。

報道引述消息指，眾議院金融服務委員會主席Patrick McHenry強烈反對議案。McHenry長期以來一直反對設下廣泛的投資限制，但支持針對個別公司的做法。McHenry不僅擔任有影響力的主席，而且還在制定國防法案最終版本的委員會中佔有一席之地。

眾議院外交事務委員會主席Michael McCaul表示，他將繼續與McHenry合作，但必要的工具可能是他與Gregory Meeks眾議員另外一個獨立的對外投資法案，Meeks是該委員會最高階的民主黨人。

McHenry的發言人未回覆彭博社查詢，McHenry本人支持Barr基於制裁的做法。

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