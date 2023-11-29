大快活（0052）公布，截至今年9月底止6個月，股東應佔溢利3630億元，按年跌15.19%，每股基本盈利為28.03仙，派中期股息為11仙，按年跌38.9%。
期內，收入增加4.2%至15.58億元，毛利率上升0.2個百分點至9.4%。期間撇除政府資助的溢利增加至3530萬元。政府資助為100萬元。
展望未來，集團致力鞏固其市場位置。短期內，集團的香港業務將專於提高利潤率，擴大目標顧客群及提升供應鏈效率。此外，集團的「健身愛好者」及「咖啡店愛好者」細分市場計劃已取得出色的成果，未來將以類似手法去吸引年輕顧客群， 並提升大快活品牌的「年輕」形象。為進一步鞏固晚市業務，集團將未來數月積極發揮 創意，吸引更多目標顧客群，以帶動業務增長。
另一方面，集團將繼續迅速擴展大灣區業務，將於未來數月繼續在大灣區尋找合適地 點開設分店。
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