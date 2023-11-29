市場憧憬加息將結束，美債息軟、美期向上，美匯、港元齊齊轉弱，離岸人民幣曾升值至7.1126元，是6月16日後最強，A股港股齊齊下跌，但港股跌幅較大。
恒指今早高開4點，高位升4點，低位跌344點，高低波幅349點。非必需消費品、金融、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為13.45%，下跌為38.75%，無升跌為47.79%。
恒指半日跌344點或1.98%，報17010點，大市成交金額674億元；國指跌130點或2.2%，報5826點。恒生科技指數收報3920點，跌1.99%。
藍籌股成交金額350.83億元，佔大市成交52.05%；科指成份股成交金額246.41億元，佔大市成交36.55%；國指成份股成交金額312.19億元，佔大市成交46.31%。
24隻雙櫃台股，總成交0.7億元人民幣，相當於約0.77億港元，佔大市成交的0.11%。
窩輪及牛熊證成交金額減少1.02%，至92.1億元，佔大市成交13.65%。牛熊證成交金額40.47億元，減少4.23%；窩輪成交金額51.62億元，增加1.64%。
美團（3690）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）拖累大市。中海油（0883）、紫金礦業（2899）、神華（1088） 貢獻恒指較多。
藍籌7隻升，72隻下跌，1隻無升跌。紫金礦業（2899）升3.22%，收報12.18元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌11.02%，收報91.65元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報4.73元，升1.5%；跌幅最大的是美團（3690）見52周低91.4元，收報91.65元，跌11.02%。
恒指10天線(17589.3點)下試，20天線(17580.48點)，指數續低於主要平均線。科指跌穿20天線(4008.55點)，下試50天線(3896.73點)。
北水南下合計淨流入3.11億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出43.26億元人民幣，終止連續2日流入
港交所（0388）行政總裁歐冠昇：香港與沙特之間的交流合作將以十年以上計。收報281.4元，跌0.99%。
遭恒大挪用134億元 恒大物業（6666）入稟向恒大追討當中21.5億元。恒大物業收報0.445元，無升跌。恒大（3333）收報0.227元，跌9.2%。
中國奧園（3883）：獲足夠債權人支持批准兩計劃 曾升逾26%。收報0.236元，升8.26%。
美團（3690）：回購總不超過10億美元股份。見52周低91.4元，收報91.65元，跌11.02%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，嗶哩嗶哩（9626）收報100.5元，跌3.64%。包浩斯（0483）收報0.54元，無升跌。大快活（0052）收報10.9元，跌1.09%。六福集團（0590）收報20元，跌1.72%。遠東發展（0035）收報1.38元，升0.73%。金源發展國際實業（0677）收報0.58元，無升跌。四洲集團（0374）收報2.6元，無升跌。莊臣控股（1955）收報0.415元，無升跌。楓葉教育（1317）收報0.315元，無升跌。世界華文媒體（0685）收報0.21元，無升跌。羚邦集團（2230）收報0.182元，升1.68%。毛記葵涌（1716）收報0.46元，無升跌。萬華媒體（0426）收報0.064元，無升跌。電訊數碼控股（6033）收報1.12元，無升跌。專業旅運（1235）收報0.15元，無升跌。知乎－Ｗ（2390）收報15.26元，升2.97%。
南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）（82830）上市。半日收報77.58元，升0.85%。
港交所（0388）北綠所簽MOU，建ESG生態系統。收報281.4元，跌0.99%。
阿里健康（0241）中期多賺1.7倍，不派息。阿里健康斥資135億元收購阿里媽媽醫療健康獨家營銷審核權。收報4.73元，升1.5%。
歐舒丹（0973）中期少賺45%不派中期息。歐舒丹：內地消費信心仍疲弱，雙11銷售按年跌7%。見52周低16.64元，收報17.84元，跌8.98%。
大家樂（0341）：冀逐步提升派息至疫情前水平，未來半年看不見加價空間。收報9.88元，跌1.98%。
美團（3690）第三季經調整溢利升62.4%，勝預期。美團：回購總不超過10億美元股份見52周低91.4元，收報91.65元，跌11.02%。
破頂股包括，ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見15.44元，收報15.37元，升2.67%；鍋圈（2517）創上市新高，見8.26元，收報8.14元，升6.13%；瑞聲（2018）創52周高，見22.75元，收報22.5元，升1.81%；新東方（9901）創52周高，見62.5元，收報62.15元，升5.79%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見4.72元，收報4.65元，升2.42%；中國海外諾信（0464）創52周高，見0.44元，收報0.44元，升10%；海通國際（0665）創52周高，見1.5元，收報1.49元，無升跌；中電光谷（0798）創52周高，見0.465元，收報0.465元，無升跌；康哲藥業（0867）創52周高，見15.86元，收報15.24元，跌2.93%；志道國際（1220）創52周高，見0.095元，收報0.073元，跌13.1%；萬成集團股份（1451）創52周高，見0.85元，收報0.79元，升2.6%；新世紀醫療（1518）創52周高，見0.92元，收報0.77元，升1.32%。
34隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.81元，收報0.81元，跌6.9%；建業新生活（9983）低見1.72元，收報1.72元，跌1.71%；第一服務（2107）低見0.234元，收報0.234元，跌5.65%；東軟教育（9616）低見2.61元，收報2.61元，跌0.76%；蔚來（9866）低見55.6元，收報55.65元，跌2.2%；九龍倉置業（1997）低見25元，收報25元，跌3.47%；百威（1876）低見13.6元，收報13.62元，跌3.68%；智富資源投資（0007）低見0.075元，收報0.086元，升1.18%；聯合醫務（0722）低見0.6元，收報0.62元，跌4.62%；金茂服務（0816）低見1.81元，收報1.91元，跌3.05%。
101隻股份創52周低，其中十隻包括，東航（0670）低見2.48元，收報2.48元，跌1.2%；中海物業（2669）低見6.23元，收報6.28元，跌4.12%；李寧（2331）低見20.95元，收報21.05元，跌4.75%；特步（1368）低見4.52元，收報4.56元，跌1.72%；中國科培（1890）低見1.72元，收報1.72元，跌2.82%；澳博（0880）低見2.33元，收報2.34元，跌4.49%；銀河娛樂（0027）低見40元，收報40.05元，跌5.32%；信德（0242）低見1.01元，收報1.01元，跌2.88%；恒大汽車（0708）低見0.28元，收報0.285元，跌12.31%；L'OCCITANE（0973）低見16.64元，收報17.84元，跌8.98%。
異動股
上升異動股，包括，渝太地產（0075）收報0.52元，升36.84%；TBKS HLDGS（1960）收報0.465元，升27.4%；南京熊貓電子股份（0553）收報3.34元，升25.56%；伯明翰體育（2309）收報0.84元，升25.37%；米格國際控股（1247）收報0.6元，升22.45%；大禹金融（1073）收報0.19元，升20.25%；盛源控股（0851）收報0.25元，升19.05%；易還財務投資（8079）收報0.109元，升17.2%；恆偉集團控股（8219）收報0.29元，升16.47%；域高國際控股（1621）收報0.082元，升15.49%；融科控股（2323）平上市低位0.012元，收報0.015元，升15.38%。
下跌異動股，包括，泰錦控股（8321）收報0.216元，跌57.65%；朗華國際集團（8026）收報0.405元，跌18.18%；通達宏泰（2363）收報0.064元，跌17.95%；歲寶百貨（0312）收報0.052元，跌17.46%；台州水務（1542）收報2.2元，跌17.29%；盛力達科技（1289）收報0.68元，跌17.07%；寶積資本（8168）見52周低0.107元，收報0.113元，跌16.91%；中國興業控股（0132）收報0.12元，跌16.67%；天潔環境（1527）收報0.81元，跌16.49%；安領國際（1410）收報0.83元，跌16.16%；CMON（1792）收報0.026元，跌16.13%。
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