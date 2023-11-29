據公告，今次宋都服務與華夏銀行訂立認購理財產品的代理銷售協議，認購總額為7000萬元，已參考宋都服務可用作資金管理的內部資源；集團的財務狀況；華夏理財產品的預期投資回報及條款；及華夏理財產品的預期年回報率後，按一般商業條款經公平磋商後釐定。

宋都服務指，認購華夏理財產品目的是為資金管理，以提高資金利用率及增加閒置資金 收入。合理有效地使用階段性閒置內部資金預計將提升集團的整體資金收益，符合集團改善其資金結構及確保其資金安全的核心目標。

董事認為，華夏理財產品的預期回報受風險因素的影響較小，而與中國商業銀行的定期存款相比，集團可獲得更高回報率。

董事亦已考慮集團的日常營運資金需求，並相信華夏理財產品認購不會對集團的日常資金需求產生不利影響。華夏理財產品認購所需資金將由集團動用內部資源。

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