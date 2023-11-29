巴郡副主席查理·芒格（Charlie Munger）離世，享年99歲，比亞迪（1211）在其微博發悼文，表示在11月28日痛失一位良師摯友，並稱芒格為傳奇睿智的百歲老人及當代最偉大的投資家之一。
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比亞迪的悼文指出，芒格一直堅定看好中國市場，公司於2008年有幸得到他的認可，讓巴郡成為公司的重要股東。這是比亞迪首次獲得國際頂級投資機構的認可，為公司堅守新能源汽車行業注入了強大的信心與動力。
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芒格生前最後一次接受專訪時，表示對2008年大手買入比亞迪感自豪。「我從來沒有幫助巴郡做過與投資比亞迪一樣出色的事情，我只做過這一次。」他又曾經在訪問中，讚揚董事長王傳福是個天才。
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