相關報道：巴郡：查理·芒格去世 享年99歲 巴菲特：無他無今日成就

比亞迪的悼文指出，芒格一直堅定看好中國市場，公司於2008年有幸得到他的認可，讓巴郡成為公司的重要股東。這是比亞迪首次獲得國際頂級投資機構的認可，為公司堅守新能源汽車行業注入了強大的信心與動力。

相關報道：芒格生前最後一次受訪 讚中國未來20年前景好 自豪買入比亞迪 後悔投資阿里

芒格生前最後一次接受專訪時，表示對2008年大手買入比亞迪感自豪。「我從來沒有幫助巴郡做過與投資比亞迪一樣出色的事情，我只做過這一次。」他又曾經在訪問中，讚揚董事長王傳福是個天才。

其他報道

蘋果據報準備退出與高盛的信用卡協議

內銀券商續支持民營房企發債

純官「物色接班人」言論 鄭志剛早知道

中國恒大︰未收到金碧物業提訴通知

馬雲呼籲阿里巴巴進行根本性變革

宋都服務認購7000萬元非保本類理財產品

半日沽空金額增24% 美團沽空增21倍

恒指半日跌344點 人民幣升值至5個月最強 美團跌11%

大快活中期少賺15% 中期息羨39%至11仙

歐冠昇：香港與沙特之間的交流合作將以十年以上計

收緊對華技術投資管控計劃 據報不獲美國眾議院批准

滴滴否認「遭受攻擊」

ZA Bank推靈活定存計劃 存4個月享3.65厘 可隨時提取本金無需額外付費

港元拆息除1個月期外均回軟 1個月HIBOR續創16年高

香港促進股市流動性小組 據報促重點關注中東和東南亞公司和投資者

李家超：港人北上消費屬正常 香港與內地融合得好 自然多人到內地

Bill Ackman：聯儲局不盡快減息 存在硬著陸風險

南方東英：推出亞太首個沙特阿拉伯ETF

遭恒大挪用134億元 恒大物業入稟向恒大追討當中21.5億元

瑞士私募Partners Group：對中國更加謹慎 相關交易必須獲更高回報

王克獲任命為華僑銀行香港行政總裁

中國奧園：獲足夠債權人支持批准兩計劃 曾升逾26%