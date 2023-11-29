積金局表示，有關申索數目時有變動，由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數會較申索宗數少。以永久離港為理由提取強積金的申索個案並不等同移民個案，亦包括非本地僱員結束在香港工作等返回其原居地，或移居內地生活的申請人。

按金額計，第三季提取強積金46.01億元，按年和按季分別上升17.58%和21.52%，其中以永久離港為理由提取的金額為22.13億元，按年和按季分別增加1.65%和23.84%。

積金局公布，截至2023年9月底，強積金總資產值為1.09萬億元，按季減少1.8%，較10年前增加123%，其中扣除收費及費用後的淨回報2100億元。強積金制度在2000年實施以來，合共佔強積金總資產值近八成的股票基金及混合資產基金的平均年率化淨回報，分別為3.6%及3.5%，高於同期的年率化通脹率1.8%，兩類基金的累積淨回報分別為 125%及 117%。

今年第三季，強積金已收總供款共213.1億元，其中164.3億元為強制性供款，佔比為77%，48.8億元為自願性供款，佔比為23%。截至9月底，強積金可扣稅自願性供款（TVC）總額為92億元， 帳戶數目為7萬個，按年上升10%。

截至今年9月底，有305萬個強積金帳戶，把全部或部分資產根據預設投資策略 （DIS）進行投資，或投資於該策略下的兩個成分基金，佔全部1101萬個強積金帳戶的28%，有關投資總資產值947億，佔強積金總資產值9%。

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