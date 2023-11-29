恒指今早高開4點，高位升4點，低位跌472點，高低波幅477點。非必需消費品、金融、通訊服務、地產股推低大市。上升股份比例為15.32%，下跌為48.1%，無升跌為36.56%。

恒指收市跌360點或2.08%，報16993點，大市成交金額1301億元，較上日增加37%，是11月15日1349.49億元成交後最多；國指跌138點或2.32%，報5818點。恒生科技指數收報3910點，跌2.25%。

藍籌股成交金額711.01億元，佔大市成交54.65%；科指成份股成交金額456.8億元，佔大市成交35.11%；國指成份股成交金額621.5億元，佔大市成交47.77%。

24隻雙櫃台股，總成交1.49億元人民幣，相當於約1.63億港元，佔大市成交的0.13%。

窩輪及牛熊證成交金額增加20.12%，至111.78億元，佔大市成交8.58%。牛熊證成交金額53.03億元，增加25.48%；窩輪成交金額58.74億元，增加15.66%。

美團（3690）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。中海油（0883）、紫金礦業（2899）、神華（1088） 貢獻恒指較多。

藍籌8隻升，71隻下跌，1隻無升跌。紫金礦業（2899）升3.56%，收報12.22元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌12.18%，收報90.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是快手（1024）收報56.95元，升1.15%；跌幅最大的是美團（3690）見52周低90.1元，收報90.45元，跌12.18%。

恒指10天線(17587.65點)下試20天線(17579.65點)。科指受制於20天線(4008.01點)，曾跌穿50天線(3896.52點)。

北水南下合計淨流出8.18億元，較上日減少73.21%，連續第2日流出，累計流出38.71億元，對上一次連續2日淨流出是11月21日。南水北上合計淨流出50.8億元人民幣，終止連續2日流入

三大指數表現

恒指曾跌最多2.72%，是10月3日後最大跌幅，當日跌幅為3.35%。低見16881.98點，是10月24日16879.66點後最低。收市報16993.44點，是10月24日後收市新低，當日報16991.53點。連跌4日，累計跌917.4點，對上一次連跌4日是11月10日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是11月10日。

科指曾跌最多2.91%，是11月10日後最大跌幅，當日跌幅為3.44%。低見3884.03點，是11月3日3839.98點後最低。收市報3910.24點，是11月10日後收市新低，當日報3892.44點。連跌2日，累計跌121.42點，對上一次連跌2日是11月22日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是10月16日。

國指曾跌最多2.9%，是10月3日後最大跌幅，當日跌幅為3.79%。低見5784.33點，是10月24日5763.66點後最低。收市報5818.87點，是10月24日後收市新低，當日報5799.38點。連跌4日，累計跌352.14點，對上一次連跌4日是11月10日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是11月10日。

午後消息股表現

恒大（3333）︰未收到金碧物業提訴通知。收報0.224元，跌10.4%。

馬雲呼籲阿里巴巴（9988）進行根本性變革。見52周低71.9元，收報72.7元，跌2.22%。

阿里巴巴曾跌最多3.3%，是11月17日後最大跌幅，當日跌幅為10.39%。低見71.9元，是2022年11月28日69.8元後最低。收市報72.7元，是2022年11月28日後收市新低，當日報72.2元。連跌4日，累計跌4.550003元，對上一次連跌4日是11月10日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月17日。

宋都服務（9608）認購7000萬元非保本類理財產品。收報0.138元，跌6.76%。

大快活（0052）中期少賺15% 中期息羨39%至11仙。見52周低9.74元，收報9.76元，跌11.43%。

今早及隔晚消息股表現

港交所（0388）行政總裁歐冠昇：香港與沙特之間的交流合作將以十年以上計。收報279.6元，跌1.62%。

遭恒大挪用134億元 恒大物業（6666）入稟向恒大追討當中21.5億元。恒大物業收報0.45元，升1.12%。

中國奧園（3883）：獲足夠債權人支持批准兩計劃 曾升逾26%。收報0.244元，升11.93%。

美團（3690）第三季經調整溢利升62.4%，勝預期。美團：回購總不超過10億美元股份。見52周低90.1元，收報90.45元，跌12.18%。

美團曾跌最多12.52%，是2022年10月24日後最大跌幅，當日跌幅為15.89%。低見90.1元，是2020年3月30日85.3元後最低。收市報90.45元，是2020年3月30日後收市新低，當日報88元。連跌4日，累計跌21.750003元，對上一次連跌4日是10月24日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是11月21日。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，嗶哩嗶哩（9626）收報101元，跌3.16%。包浩斯（0483）收報0.55元，升1.85%。六福集團（0590）收報20.3元，跌0.25%。遠東發展（0035）收報1.38元，升0.73%。金源發展國際實業（0677）收報0.56元，跌3.45%。四洲集團（0374）收報2.6元，無升跌。莊臣控股（1955）收報0.415元，無升跌。楓葉教育（1317）收報0.315元，無升跌。世界華文媒體（0685）收報0.21元，無升跌。羚邦集團（2230）收報0.182元，升1.68%。毛記葵涌（1716）收報0.46元，無升跌。萬華媒體（0426）收報0.064元，無升跌。電訊數碼控股（6033）收報1.12元，無升跌。專業旅運（1235）收報0.15元，無升跌。知乎－Ｗ（2390）收報15.22元，升2.7%。

南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）（82830）上市。

港交所（0388）北綠所簽MOU，建ESG生態系統。收報279.6元，跌1.62%。

阿里健康（0241）中期多賺1.7倍，不派息。阿里健康斥資135億元收購阿里媽媽醫療健康獨家營銷審核權。收報4.62元，跌0.86%。

歐舒丹（0973）中期少賺45%不派中期息。歐舒丹：內地消費信心仍疲弱，雙11銷售按年跌7%。見52周低16.64元，收報18.12元，跌7.55%。

大家樂（0341）：冀逐步提升派息至疫情前水平，未來半年看不見加價空間。收報9.8元，跌2.78%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8570.75元，收報8570.75元，升0.06%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見15.46元，收報15.43元，升3.07%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1098.9元，收報1098.9元，升0.01%；鍋圈（2517）創上市新高，見8.45元，收報7.14元，跌6.91%；瑞聲（2018）創52周高，見22.75元，收報22元，跌0.45%；新東方（9901）創52周高，見62.5元，收報61.7元，升5.02%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見4.72元，收報4.64元，升2.2%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；中國海外諾信（0464）創52周高，見0.44元，收報0.42元，升5%；海通國際（0665）創52周高，見1.5元，收報1.49元，無升跌；中電光谷（0798）創52周高，見0.465元，收報0.465元，無升跌；ＢＣ科技集團（0863）創52周高，見9.93元，收報9.93元，升47.11%；康哲藥業（0867）創52周高，見15.86元，收報15.04元，跌4.2%；中港照相（1123）創52周高，見0.159元，收報0.153元，升2%。

破底股方面

50隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.74元，收報0.74元，跌14.94%；建業新生活（9983）低見1.63元，收報1.67元，跌4.57%；第一服務（2107）低見0.234元，收報0.236元，跌4.84%；招商證券（6099）低見6.31元，收報6.35元，跌2.61%；東軟教育（9616）低見2.61元，收報2.63元，無升跌；蔚來（9866）低見55.25元，收報55.95元，跌1.67%；九龍倉置業（1997）低見24.45元，收報24.95元，跌3.67%；百威（1876）低見13.3元，收報13.62元，跌3.68%；協鑫新能源（0451）低見0.37元，收報0.38元，跌6.17%；智富資源投資（0007）低見0.075元，收報0.084元，跌1.18%。

131隻股份創52周低，其中十隻包括，東航（0670）低見2.48元，收報2.52元，升0.4%；中海物業（2669）低見6.21元，收報6.44元，跌1.68%；李寧（2331）低見20.95元，收報21.35元，跌3.39%；特步（1368）低見4.49元，收報4.56元，跌1.72%；廣發証券（1776）低見9.45元，收報9.56元，跌6.09%；中國科培（1890）低見1.72元，收報1.74元，跌1.69%；新濠國際發展（0200）低見5.1元，收報5.11元，跌4.66%；澳博（0880）低見2.31元，收報2.33元，跌4.9%；銀河娛樂（0027）低見40元，收報40.25元，跌4.85%；信德（0242）低見1元，收報1.01元，跌2.88%。

異動股

上升異動股，包括，ＢＣ科技集團（0863）創52周高，見9.93元，收報9.93元，升47.11%；南京熊貓電子股份（0553）收報3.77元，升41.73%；融科控股（2323）平上市低位0.012元，收報0.018元，升38.46%；升華蘭德（8106）收報0.064元，升36.17%；進昇集團控股（1581）收報0.189元，升35%；渝太地產（0075）收報0.51元，升34.21%；泰和小貸（1915）收報0.88元，升27.54%；新火科技控股（1611）收報2.14元，升26.63%；中薇金融（0245）收報0.046元，升24.32%；中國環境資源（1130）創52周高，見0.074元，收報0.074元，升21.31%；威揚酒業控股（8509）收報0.6元，升21.21%。

下跌異動股，包括，泰錦控股（8321）收報0.213元，跌58.24%；安領國際（1410）見52周低0.49元，收報0.62元，跌37.37%；長城微光（8286）收報0.058元，跌26.58%；科濟藥業－Ｂ（2171）收報8.73元，跌23.29%；實力建業（0519）收報0.059元，跌21.33%；愛得威建設集團（6189）創52周高，見0.6元，收報0.425元，跌19.81%；中國碳中和（1372）收報0.51元，跌17.74%；台州水務（1542）收報2.2元，跌17.29%；亨泰（0197）平上市低位0.028元，收報0.029元，跌17.14%；盛京銀行（2066）創上市新低，見1.31元，收報1.33元，跌16.88%；GOLDWAY EDU（8160）收報0.07元，跌16.67%。

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