文章日期：2023年11月29日 16:37
經營快圖美的中港照相（1123）公布，截至今年9月底止6個月，股東應佔淨利潤為2874.6萬元，按年增加1.35倍，每股基本盈利為2.43仙，不派息。
期內，集團收入增加7.7%至港幣5.79億元。
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