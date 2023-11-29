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和電暑假期間漫遊業務回復疫前八至九成

和記電訊（0215）香港控股執行董事及行政總裁古星輝表示，集團漫遊業務於7月至8月暑假期間，其復常速度相當不錯，回復至疫情前2019年的八至九成。他續指，復常速度仍受制於航運力未恢復，以及暑期假日不太集中，但其復常速度仍較集團預期為快。

於網絡擴容方面，和電今年料於全部9條港鐵綫開展網絡擴容工程，覆蓋65個車站，目前已完成其中46個站的優化工程。集團指，從已完成數據顯示，港鐵整體數據流量升近15%，而用戶平均數據則升約三成。

於5G方面，和電技術團隊亦於西環、西貢、鴨脷洲、赤柱及鶴咀，透過升級流動通訊硬件設備，於700兆赫頻上完成網絡升級，大幅提升海上5G覆蓋，其數據上、下載速度較網絡升級前分別升5.5倍和1.6倍；至於5G漫遊服務方面，和電覆蓋逾105個國家及地區，合共有201個網絡。

另外，和電宣布推出「漫遊全網通」，於內地、日本、韓國、泰國及澳洲等港人熱門旅遊熱點提供漫遊服務，客戶可憑其原有電話卡，接通當地所有主要網絡。以韓國為例，和電可使用「漫遊全網通」使用韓國三大電訊商（SK、KT以及LG），系統會自動為用户切換至訊號最佳網絡。

古星輝指，會留意港人外遊需求，盼於聖誕及新年假期等旅遊高峰期間，陸續將其「漫遊全網通」服務範圍，擴展至其他港人旅遊熱門地方，如台灣、新加坡及馬來西亞。

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