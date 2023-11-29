匯豐將在本周六（12月2日）和下周一和周二（12月4日和5日），於銅鑼灣、中環和觀塘舉行招聘路演活動，介紹卓越理財客戶經理和展開招聘，以應付高端客戶及業務增長，並為有志從事前線財富管理工作，但沒有相關經驗或資格的求職者開啟大門。
匯豐指，路演活動將會展出兩道金色大門，標示打工仔在職業生涯普遍面對的決擇問題，例如安穩對挑戰、事業對家庭、爭取升職對向外尋求機遇。途人可根據自己的選擇，走過相關大門以一同參與調查，有興趣求職的人士即場網上登記加入匯豐的人才社區，即可免費獲得咖啡一杯。
匯豐表示今年8月首次推出相關活動，聘請零售銀行前線員工，匯豐指招聘已經達標，獲發聘書的人士除了來自銀行界，亦包括物流、教育、 地產、 零售、飲食、資訊科技等不同行業。
匯豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管、董事總經理彭淑貞表示，隨著香港的富裕人口快速增長，需要更多客戶經理以照顧客戶的財富管理需求。匯豐亦推出了以技能培訓及發展為基礎的招募及發展計劃，經過一年的內部試行後，香港於今年8月向外開展該計劃。透過職業發展計劃，該行會優先考慮求職者的可轉移技能，包括有影響力的溝通、人際關係連結、批判性思考、數據素養、設計思考和成長思維，而非相關工作經驗、行業背景和資格作招聘基礎。
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