該集團指，季內其持有毛記葵涌（1716）4.4%，公平值約624萬元，按季減少372萬元，佔其總資產值13.9%，按年減少4.4個百分點，並沒有派息。在回顧上半年業務時，其表示，娛樂及生活時尚 業務上半年虧損按年增加83%至993.3萬元。同時由於奢侈品之廣告支出減少，故主要刊物《Ming Pao Weekly明周》及《Ming’s》一直致力開拓不同客戶群及吸引更多新廣告客戶。其亦將繼續擴大藝人組合，並實現更多利用藝人推廣其廣告解決方案之途徑。

萬華的手錶及汽車業務以及其他業務則受到廣告收入減少及缺少政府補貼影響，在上半年由盈轉虧，錄得虧損19.9萬元。 展望未來，其指出，營商環境仍然充滿挑戰。然而，在控股股東之持續支持下，其決心加快恢復正常之進程，為此其著重提高營運效率，並採用技術驅動之方法。與合作夥伴開展人工智能應用等新業務將是其發展方向。

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