報道指，Miriam Adelson完成減持後，在LVS的持股將降至51.3%。其上載的資料顯示，Miriam Adelson擬以每股44美元，出人4630萬股LVS股份，高盛及美銀將作為是次售股的聯合賬簿管理人。LVS披露指，其不會因為主要股東售股獲得資金，料有關交易要約會於12月1日完成，此後Adelson家族將受一年禁售股份限制。根據報道指，Miriam Adelson代表的Adelson家族，擬購入出戰美國國家籃球協會（NBA）賽事的達拉斯牛仔之大部份權益。

同時LVS宣布，將以44美元同價進行股份回購，涉及股份逾578.3萬股，價值達2.5億美元。回購計劃將與Adelson售股要約完成日同步結束。金沙中國今日股價跌4.61%，收報19.04元。

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